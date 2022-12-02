四年一度的世界盃足球賽正式開踢，相較於往年，今年的賽事更加引人矚目，一來這可能是葡萄牙C羅與阿根廷梅西，兩大天王球星最後一次的參賽，二來比賽進行以來的結果詭譎多變，資格賽時，歐洲冠軍隊伍義大利遭到淘汰，小組賽時，日本、沙烏地、伊朗等亞洲球隊屢創奇蹟，都讓賽事呈現的更精彩。而賽場之外，本屆世足賽多面向的反映了全球價值觀的變化，相比起賽事更勝一籌，更值得予以正視。

至少有三大現象，在本屆世足賽得到進一步的凸顯。首先是伊斯蘭國家的轉型，成為第一個舉行世足賽伊斯蘭國家的卡達，對爭取到主辦權相當的重視，以硬體建設的投入來說，根據該國財政部門的說法，包括球場、地鐵交通與大型公共建設在內，總經費約花了2,200億美元，投入的金額是2018年俄羅斯賽事的15倍之多。

擁有豐富石油與天然氣的卡達，砸大錢不手軟並非只是面子問題，還有更強大的企圖心。即使官方指定品牌的百威啤酒，最後一刻仍躲不開限制令，但從賽事爭取到手的那一刻開始，卡達就有了面對與西方文化衝撞的準備，過程中，陸續取得的折衝結果，使其在伊斯蘭國度與國際接軌的大勢下，不只硬體，媒體、流行文化等軟實力的開放上，也能領先在伊斯蘭社會擁有主導權。台灣推動中的新南向政策，廠商無可避免須面對伊斯蘭文化的適應問題，卡達在此方面的融合方式，應可作為借鏡。

第二是女權與女力的崛起。對於女權的重視，是本屆世界盃另一重大突破，伊朗國家隊全體球員首戰對英格蘭時，以集體拒唱國歌的做法，抗議政府鎮壓反頭巾示威行動，透過肢體語言呼籲國際社會，一起正視伊斯蘭的女權問題。與此同時，此屆的卡達世界盃，也破天荒的引入了六位女性裁判執法─法國籍的史蒂芬妮，成為首位在世足賽執法的女裁判，來自盧安達的薩利瑪更說，這不能算是一種改變，因為她們非常努力，並完全達到設定的裁判體能標準。

對女權的尊重與對女力的重視，取代了過去世足賽期間吸睛的「球星大嫂團」，難得的是，還出現在首度於伊斯蘭國家舉辦的世足賽上，確屬一大突破。

第三，本屆世界盃還看到了亞洲的振興，有了打破歐洲與美洲輪流充當足球霸主地位的契機。不論日本、韓國、沙烏地或伊朗，這些取得亞洲區代表門票的國家隊伍，展現出的實力不容小覷，它們不僅可以與歐美強敵抗衡，甚至還能取得勝利，這不只對亞洲國家來說意義重大，對國際足總而言，也代表其發展的版圖得到提升與擴大，進一步鞏固其「世界第一大運動」的地位。

我們也想談談台灣的世足熱。足球運動在台灣並不盛行，一來長期受到美式運動風氣所影響，棒球和籃球為兩大主要運動，並分別朝向職業化發展，二來政策上對於發展足球也並不重視，典型的例子，就是北市圓山花博園區的中山足球場，早已變更經營方式另作他用。說得更直接點，此波的世足熱，主要熱點僅集中在運動彩券的層次，本質上屬於四年一度的即興式狂歡，這裡仍是足球的沙漠。

世足熱對台灣而言，至少有以下兩點必須好好思考：一是足球是目前全世界範圍最大最重要的的運動賽事，即使在東亞，從日本到星馬這塊區域，台灣仍是最不重視足球發展的地方。當每個國家都把足球視為最重要的運動項目時，我們卻因長期的不重視導致實力過弱，其實也減少許多參與國際重要賽事的機會，台灣在國際上曝光機會變小之外，國人到海外求學、旅遊或經商，也少了與人交融的話題，殊為可惜。

二是如果要發展足球，千萬不要好高鶩遠。日本與韓國從根扎起，以時間換取空間的發展經驗，才值得效法，中國大陸為追求短期內取得好成績，由企業砸大錢養球隊、政策開放外國球星入籍國家隊，結果不僅未能得到預期成果，整體球壇瀰漫拜金色彩，連國家隊總教練李鐵都在世足賽前，因疑似涉貪事件遭到調查，場裡場外都出問題，一切只能從頭再開始。