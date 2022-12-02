台北市立委補選在即，台北市議員王鴻薇終於點頭出征。國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長當選人蔣萬安、中廣董事長趙少康皆在勸進行列，面對黨內人情壓力，王鴻薇直方才點頭承擔，身為同選區的選民與鄰居，我歡迎至極！

或謂：不是落跑嗎？怎可以市議員未就職，就去補選立委？《戰國策。申子請仕其從兄官》：描述申不害為自己兄弟求官，韓昭侯否定，申不害不悅；昭侯說：「難道你要廢了您對我的教誨？不是不能任用親人，以私害公？我以後還要怎辦呢？」申不害慚愧，向昭侯賠禮。「雙標」讓人厭惡，古今皆然。

承前，2015年前台中市長林佳龍辭去立委，現任甫當選的黃國書議員參與補選，高票當選。怎沒有人說落跑？為何雙標！此其一；且目前所謂反對者，非住外縣市，即同選區綠營者，就是網軍，怎隨之起舞？此其二；且黃立委良例，市議員深耕得人望，無往不利，王議員又捨我其誰？此其三；最重要者，就是綠能你不能，「雙標黨」帶風向，才是2022綠營慘敗主因，現在還執迷不悟，也是王議座，參選利多啊！

或問：筆者何資格，支持王議員補選？《獵殺紅色十月》電影，當大家對雷明斯艦長是否投誠，動向不明之際，傑克雷恩博士力排重議，沒有「調查就沒有發言權」，他才親自與雷明斯見面交談，紙上的資料，怎堪決定大計？

承前，多年以來，聯合報系人才輩出，筆者老家選區：資深有秦慧珠議員（曾任立委），晚近有王鴻薇議員，因家父為報系同仁，筆者見到二位，前者要稱阿姨，後者稱大姐，二人皆住民生社區，既是長輩，又是鄰居，倍感親切；議座服務，銘感五內，試舉一例：民生東路圓環車流量大，以往轉彎時，到新中街與民生東路才有紅綠燈，然學童必經的斑馬線，反無行人號誌，車輛速度快，家長攜帶小孩過馬路，人車爭道，險象環生，經秦阿姨質詢，增設福樂大廈前的號誌燈，讓孩子家長行的安全，晃眼近30多年，仍為人樂道。王議員為後起之秀，除一樣學養均豐，一樣服務熱誠，乃社區佳話。不是當地選民者，誰敢說了解議員？誰有資格污蔑人家落跑？

或謂：不是少了席議員，選民付託又如何！？《戰國策。或謂齊王》：描述楚王駕崩，王位空虛，齊人因手上有之楚國太子，運用有如下效果：讓新楚王不自安，割讓土地、讓齊的楚太子加碼，多割土地、讓蘇秦遭孟嘗君敵視、讓蘇秦受楚封賞、讓楚太子快速離開齊國、讓孟嘗君再度與蘇秦和好；雖年代上，恐為虛構故事，然其用計巧妙，思考廣泛，可謂借鏡。也不是膝蓋反射，非黑即白的簡單思考，可以概括。

承前，同理王議員立委補選成功利多：議員選區新陳代謝、承蔣市長立委職位、大選後再鼓舞士氣、服務及於全台、免與徐議員互相分票、炮火轉監督中央；如此良機，如此妙計，身為老選區選民，贊成都來不及，積極勸進有成，誰還要反對，反對者，又真算愛護她與選民嗎？

以史為結：秦趙閼與之戰，趙奢麻痺秦國奸細，謊稱不出，然奸細一走，全軍急進，占地利之便，狹路相逢勇者勝，遂成大捷！今王議座也堪稱致勝奇兵！2022「討厭民進黨」風潮再起，乃「天時」；王議座深耕選區達16年，為「地利」；前後國黨巨頭與選民勸進，乃「人和」；王議座三者兼具，誰曰不宜？綠營吳怡農先生，剩「抗中保台」老梗，即便蔣市長，不再選立委，亦非吳唾手可得！歡迎「專打硬仗，能打勝仗」的王鴻薇，參選立委！

（作者為律師）