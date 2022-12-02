曾因在2015年換柱而備受質疑其領導力的國民黨主席朱立倫，總算藉這次九合一地方選舉的勝選出了口氣，也讓民眾見識到他的政治判斷仍然是藍營未來總統及立委大選佈局的重要指標。

猶記得國民黨今年初進行縣市長提名作業時，朱立倫強行通過黨主席徵召辦法的決定，曾引發黨內諸多爭議。尤其當時是在去年底4大公投案皆鎩羽而歸、各界質疑他無力主導全國性議題的關鍵時刻，他的獨斷作法更令人擔憂藍營的年底選情。

更甚者，在幾個不是藍營執政、但尚未有明顯人選的縣市都陷入難產的時候，他力排眾議、堅持提名前行政院長張善政選桃園市、國民黨智庫執行長柯志恩選高雄市及文傳會主委王育敏選嘉義縣等，可說都是政治險招，極有可能全軍覆沒，也讓有心人等著看好戲。

就以桃園市來說，張善政形象好，連民進黨立委都讚譽有加，雖曾有在當地工作十餘年的經驗，卻從不曾被歸類為「在地人」。因此，當朱主席揭曉提名人選時，別說跌破一堆人眼鏡，桃園在地勢力更是反彈聲不斷。原有意轉換跑道的議長邱奕勝多次拒絕與主席會面，呼聲最高的呂玉玲立委也憤怒不已，更別說長期不對盤、網路聲量極高的前台北市議員羅智強，國民黨的桃園選情一度跌落谷底。

所幸，張善政態度柔軟廣結善緣，朱主席更多次親自出馬協調整合，逐步彌平黨內不滿，許多本來旁觀看戲的團體也紛紛表態支持，國民黨在桃園的選情日益回溫穩定，他過去幾個月的努力總算沒白費，最後終於保住自己的「政治本命區」。

反之，對手民進黨卻陷入陣前換將的困境。原提名人、前新竹市長林智堅因兩份碩士論文被爆涉嫌抄襲，黨主席蔡英文及桃園市長鄭文燦執意與台灣大學正面對抗，訴諸民粹炒作。然而，兩人力挺林智堅到底的結果，非但無法力保他到投票日，更拖累民進黨其他縣市選情，導致民進黨的地方版圖退守到嘉義縣以南，創建黨以來的最慘紀錄。

當然，這次選舉結果普遍被認為是民進黨打敗自己，而不是國民黨的大勝，更沒有對來年總統及立委選舉的樂觀理由。身為黨主席，朱立倫很清楚選舉結果的訊息，所以才會脫口而出「沒有高興1分鐘」。不過，民眾也認為，朱立倫此次輔選有功，不僅提出的候選人備受肯定，連選前早被認定必敗的高雄市及嘉義縣都開出不錯的成績，他「慧眼識英雄」的功力應受肯定。

面對更大挑戰的總統及立委選舉，身為黨主席的朱立倫沒有迴避空間、更不能懈怠。無論最後是否自己親征，他應以公平、公正、公開方式推出藍營最強棒，帶領國民黨重返中央執政，一旦成功將締造自己政治生涯的顛峰。

選民已經用選票肯定朱立倫的選才功力，接下來就看他如何再接再厲，爭取更多選民支持與認同，才不負他「政治精算師」的美譽。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）

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