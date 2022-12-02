民進黨在九合一選舉嘗到史上最大敗績，中常會成立由桃園市長鄭文燦負責的「檢討小組」，但選後至今1周，除蔡英文辭卸黨主席、蘇貞昌行禮如儀提口頭辭呈被慰留外，看不到任何內閣或選對會成員下台，敢直指問題核心的綠營人士更寥寥可數。所謂的檢討也只是走過場，虛晃一招而已。

面對這場2024前哨戰，九合一選舉等同蔡總統第二任的期中考，但結果證明民意給的評分不合格，可蔡英文發表敗選感言，卻還自我肯定執政成績及民調支持，卻歸咎人民不想看到民進黨獨大、未突破地方政治結構等，套句吳子嘉的話說，怪東怪西最後怪選民，就是聞不到反省的味道。

綠營「抓戰犯」的方式也很可笑，如自稱旅美教授的翁達瑞說，滿載電梯裡放臭屁的元凶，通常是第一個開口罵的人，直稱「對，我在說高嘉瑜與王世堅！」敗選還能震震有詞，可想而知所謂的「檢討」，最終不過就是做做姿態。

民進黨敗選道理很簡單，王世堅、高嘉瑜批側翼網軍亂出征只是其一，更重要的是如吳怡農所言「初選機制崩壞」、何志偉所批「黑道、殺人犯進入核心」，加上「雙標黨」、「綠能你不能」等因素發酵所形成。如果陳時中敗北是因「仇恨值」太高，民進黨不也如此？下架民進黨成主流，效應擴散必殃及魚池，成為敗選關鍵。

但看看蔡英文的檢討、高官的戀棧，NCC、中選會、衛福部裡的禍首選後好官我自為之，如何期待好好檢討？民進黨打什麼算盤已很清楚，現在的內閣本就是2018的「敗選聯盟」，找時間再局部改組，安插敗將又安撫民心也算交差了事，重要的是決戰2024，檢討值不了幾個錢。