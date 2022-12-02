美國在台協會（AIT）處長孫曉雅11月29日說「避免戰爭是所有政策制定者、利害關係人、政治人物、外交官員共同的責任，就像看到俄烏戰爭等全球戰事，戰爭代表的是慘絕人寰的悲劇，因此所有人都該竭盡全力避免戰爭。」這是孫曉雅在台灣地方選舉揭曉後最新的講話，饒富濃濃的政治味。

原來，美國政府也主張「避戰」，和國民黨主張相同。選前，美國總統拜登在G20與大陸國家主席習近平的「微笑」峰會，看來雙方建立「護欄」發揮了作用，拜登承諾「五不、四無意」，意味著美中未來共管台海、共管台獨，已經清楚畫下紅線。孫曉雅再清晰地傳達「避戰」，蔡政府腦中轟然清醒了嗎？

搞半天，國民黨的「避戰」，才是美國政府的同路人，才是普世價值。過去一段時間，鼓吹黑熊勇士、保鄉神射的親綠側翼，以及蔡政府抗中保台引發台海危機全都錯了，真是誤會一場。

台海瀕臨戰爭的危機，造成台灣社會惶惶不安，隱而不發的民怨，這次透過選票下架民進黨。美國政府說「避戰」不是髮夾彎，數十年來始終如一，事實上，台灣人也不是真的好戰，光是兵役延長為一年的風聲，以及史上最硬教召彷彿逼上蛙兵的「天堂路」，就知道中間選民恕不奉陪了。本來嘛，咱亞細亞的孤兒追求和平都來不及，現如今美國老大哥縮手，拔劍四顧心茫茫，唉呦，這個玩笑也開太過頭了，怎麼收拾呢？

《經濟學人》2023趨勢特輯的封面人物，蔡總統自豪與拜登、普丁、習近平、澤倫斯基同框，但與戰禍如此聯結值得開心嗎？孫曉雅懂得申明「國民黨和美國政府避戰是對的」，蔡政府抗中保台路線還不趕快「校正回歸」，難道坐實台海麻煩製造者是自找的？

台灣人自應不卑不亢，也根本沒必要刺激對岸、拚命引戰，蔡政府捫心自問，究竟為台海和平做了什麼？孫曉雅打醒了誰？

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