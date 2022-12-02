帶職參選是民主制度常規，過去國、民兩黨的民意代表帶職參選，甚至在歐美民主先進國家，帶職參選也是常態，沒有人批評帶職參選有何不當。

韓國瑜帶職參選，被藍、綠三股勢力夾殺，並冠韓以「落跑市長」，韓國瑜「落跑」變成罪大惡極的「犯行」，總統落選以及後來被罷免都跟韓國瑜「落跑」有關。

今天我們回顧「落跑市長」當時會形成社會共識，凸顯了台灣社會操弄民粹、不講是非的現象。這個現象可能會反撲到每一個政治團體。

今天國民黨徵召王鴻薇，民進黨又以「落跑」兩字攻擊王鴻薇。請問當初藍營參與夾殺韓國瑜的朋友們，今天又如何幫王鴻薇辯解？

法治社會的政治活動，無論因為被徵召或為了更上層樓，帶職參選都合情、合理、合法的，民主國家的選舉根本沒有「落跑」這回事。韓國瑜的悲劇不容繼續上演。台灣的媒體人、學者們也應學到教訓，為台灣社會長遠的發展計，是非黑白是我們唯一的標準。