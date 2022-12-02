甫當選台北市議員的王鴻薇先是在臉書上宣布不會去選蔣萬安留下的立委遺缺，後來禁不住各方壓力和遊說，終於又改弦更張宣布接受提名。這下可被綠營逮到見縫插針的機會，準備以｢落跑｣之名大刑侍候，藍營內部也稍許有些雜音。

奉勸綠營準備的｢大動作｣真的是不必了，住在玻璃屋裡的人就不要拿石頭丟別人，4年前何志偉就是因立委補選進入國會的，他也是放棄連任的前議員身分怎麼就不說了呢？這下子迴力鏢打到自己了吧！

王鴻薇雖然也是前任議員，但過去有過長足的從政經驗更身兼國民黨文傳會副主任身分，幫國民黨打過多少次硬仗，尤其今年九合一選戰前期，硬是一舉撂倒小英的愛將林智堅，打下民進黨的灘頭堡，民進黨這次全盤盡沒，王鴻薇居功厥偉。

老實說，台北市議員的位子儘管是藍營選民對其的回饋，誰不希望她能更上一層樓，有更高的實力與機會，為藍軍再立戰功，不能因一句「落跑」或「對選民的承諾」而裹足不前。

「成大事者不拘小節」，何況王鴻薇前4年的選民服務已經到位，選民要的是她更大的承諾、更大的服務。「落跑」烏賊戰就別再打了！