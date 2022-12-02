由於美國認為中共對台威脅加劇已使台海情勢緊張，將在明年度的《國防授權法案》（NDAA）規畫挹注100億美元（約3090億台幣）強化台灣國防。在這100億美元對台軍事協助的無償性融資中，授權每年對台提撥20億美元，直到2027年共5個年度。該法案又計畫從美國武器庫存提供10億美元軍事裝備給台灣，並要求美軍建立區域的軍火儲備庫，以因應未來可能的軍事急需。

由於中共近年積極發展太空、網路、電子戰等相關領域的軍事作戰能力，已具體強化「一體化聯合作戰」效能，還曾試射擊中移動靶船的反艦彈道飛彈，在戰機及軍艦的匿蹤技術亦有突破，已改變原本的美中軍事平衡，使美國必須拉攏更多盟友共同遏抑中共的軍事崛起，而台灣就是美國在西太平洋的地緣戰略要角，強化台灣軍力也就強化美國在西太平洋的總體戰力。

另外，由於中共已在第一、第二島鏈間擴大戰略防禦空間，戰機、軍艦不斷在西太平洋活動，8月的圍台軍演不僅對台形成戰略包圍，亦對美國在此區域的軍事部署產生威脅。在諸多考量下，美國必須強化在此地區的前進軍事部署，聯合關島、日本、韓國的美軍主要基地，進行更靈活的軍事反應，能將台灣納入就更符合軍事「大數法則」。而且就地緣戰略價值而論，未來台灣戰略地位將更重要，強化台灣軍力就是強化現狀確保。

雖然總體觀之，此項軍援對台灣國防具有助益，但筆者認為當務之急仍應將重點置於我方戰備急需的多功能無人機、新型反潛機、空中加油機、預警機、智慧型水雷、反艦巡弋飛彈、神盾作戰系統，甚至重要的電子戰裝備與參數、網路資訊戰所需系統、及能實施源頭打擊的遠距遙攻精準彈藥等，畢竟發揚科技、減少人力是未來戰爭的趨勢。

而且在「台灣政策法」中有許多涉及台灣安全防衛的條文，台灣可藉此機會向美方爭取已等待多年的標槍反裝甲飛彈、刺針防空飛彈等精準彈藥加速交付，確保我國戰力可有效因應當前的敵情威脅。

近年來美國不似以往對台美交流保持低調，曾主動公布派遣戰鬥部隊人員來台，並釋出與我軍進行聯合演訓的相關影像，就是美軍刻意將原本應維持低調的雙邊軍事交流活動檯面化，以回應美國近年提升與中華民國軍事交流的積極作為，並同時向中共傳遞清晰的戰略訊號，美方非常關切台海安全發展，不要誤判台海情勢。

美國國會近年亦持續透過各項立法，積極推動台美之間各領域的交流合作，彰顯美國參、眾兩院對台美關係的跨黨派支持，我國未來須與美國行政部門繼續保持密切聯繫積極推動，才能持續深化台美關係發展，至於能達到何種最高程度的合作水準，仍須考量各種客觀結構因素的限制及突破效果。

此其時，在美國提供台灣大量軍事武器裝備援助時，正是台灣加速軍事事務革新的時候，無論在軍事教育、訓練、兵役制度、後備動員能力、思想武裝、人事升遷、招募招生等等，都要快速跟上改革節奏，才是務本之道。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）