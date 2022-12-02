用「物極必反，玩法自斃」這八個字，正好可形容民進黨為何會在不到3年內，從驕傲的雲端重重摔到地上的原因。民進黨遭到九合一選舉重挫時，嘴巴上雖然喊著要謙卑檢討，心裡其實充滿了不解，這就是享盡權力與資源好處後，逐漸理盲失聰，與人民的感受脫節卻不自知的報應。民進黨人如今的蠻橫傲慢、黑金勾結、控制媒體種種，不就是他們數落以前的國民黨如何失去政權，如今自己卻「更勝於藍」的魔障嗎？尤其從傳統媒體到數位新媒體，透過謊言、洗腦、側翼網軍到雙標催眠，民進黨已成為民意眼中完全失控、卻反感厭惡的怪獸了。

民調荒謬與現實脫節

根據美麗島電子報在選後的最新民調顯示，蔡英文總統的滿意度已呈現死亡交叉，陷入第二任期以來的新低；其中還問到「哪一黨最常和特定媒體、名嘴、網軍，去聯合支持者攻擊對手或抹黑不同意見的人？」結果果然是民進黨拿下榜首，而且比例高達37.8%，遠遠超過第2名國民黨的14.7%、第3的民眾黨4.0%。

在NCC的雙標運作下，幾乎已經是一片綠油油的電視新聞台，平日裡從新聞到政論節目，固然是一面倒地護航執政黨、監督在野黨，到了選舉時當然更是原形畢露。每次選舉開票，媒體開票計數一直都被質疑有膨風之嫌，今年三立新聞台更被中選會明確指出有誤植屏東縣長票數的疏失，而且衍生出屏東縣長的開票過程唱票未亮票的爭議，這次就看中選會與NCC是不是又說一套、做一套，繼續雙標、遇綠輕縱了事？

此次選舉民調亂象橫行，已到明目張膽的地步，趕在投票前法定的最後民調封關之前，《自由時報》密集發布民調，從台北市、桃園市，到新竹市、基隆市，全部都是民進黨的市長候選人支持度領先。在競爭最激烈的台北市長「三腳督」方面，《自由時報》和三立更是「有志一同」，同一天發布民調，都是陳時中領先蔣萬安。

荒謬的是，這兩項民調在選前與其他媒體的走勢完全不同，而且兩個綠媒平常不做民調，到了選戰緊要關頭才出現「獨家」民調，結果更證明其根本是假民調，如果說這不叫自甘墮落、作假帶風向，什麼才是！綠媒或者辯解民調難免有錯，並非蓄意作假，但其民調不只台北市，而是包括桃竹基等膠著戰區全錯。這麼高的錯誤率，別說是為了帶風向，這樣的媒體還有什麼公信力？

網軍治國成民主病毒

相較於棄守媒體監督有權者的天職，自甘為政治工具、為執政黨塗脂抹粉的綠媒，如果同樣的狀況發生在當初的中天新聞台，NCC絕對是嚴上加嚴，追殺到底。在民進黨主政下，如今台灣所打造出的恐怖媒體帝國構圖是：在體制內，有「新東廠」NCC與鋪天蓋地的親綠新聞台；體制外，有誅殺異己、動輒出征的側翼網軍；而現在，「數位中介服務法」的立法正意圖將體制內外打通、整合虛實世界，完成控管資訊流通、箝制言論自由最後也是最關鍵的一塊拼圖。

耽溺於網軍而不可自拔就像吸毒，剛開始興奮異常，依賴漸深而健康漸損，終致形神皆毀，正如民進黨立委高嘉瑜直言，側翼網軍導致中間選民不投民進黨，掀起黨內風暴，除了會讓民進黨的基層越來越萎縮，還會讓台灣的民主文化越來越倒退，只聽得進一種聲音。可怕的是，這還是一種錯誤的聲音，卻讓主政者陷入偏聽自滿的幻覺中。

言論自由是民主政治的基石，如果掌權者動輒以國安大帽來限縮言論尺度，將是腐蝕民主社會的最大危機；而「網軍治國」同樣是在毀壞多元社會的共識，政府花錢養網軍，更是在散播最可怕的民主病毒。掌權者不能說一套、做一套，要反擊大陸的認知作戰，執政者必須先戒斷「網軍治國」的毒癮，否則「捍衛國家安全」將只是打擊異己的口號，認知作戰終究是自欺欺人的魔障。

這次選前，親綠名嘴周玉蔻的失控暴走，以及NCC對鏡電視完全不合法理情的護航，絕對是衝擊民進黨選情的重要因素之一，只要綠色媒體禍根不斷、亂源不除，體制內外的病症便會持續爆發，永無寧日。（系列完）