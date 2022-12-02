九合一選舉民進黨大敗後不到1周，蔡英文挺過「問責逼宮」的危機，揮灑自如地完成了下一階段府院黨的人事布局。據報導，蘇貞昌將續掌行政院，桃園市長交棒失敗，且碩士論文剛被台大認定抄襲的鄭文燦將角逐黨主席，而兩度問鼎六都大敗而歸的林佳龍內定接總統府秘書長，「蔡蘇體制」仍然延續。

就在蔡英文殫心竭慮布局府院黨之際，先是媒體人彭文正提告蔡英文「確認博士論文不存在」一案，台北地院更一審開庭勘驗。結果，蔡英文的辯護律師當庭展示的是未裝釘的論文原稿，而非通過口試後的印刷版博士論文，等同自證了蔡的博士論文不存在。緊接著，鄭文燦遭人檢舉其台大國發所碩士論文《中國基層選舉演變之分析—尋找民主發展的動力》疑似涉嫌抄襲一案，台大已完成調查程序，他的碩士論文被認定涉及抄襲，碩士學位遭台大撤銷。鄭的碩士論文指導教授正是林智堅的指導教授、現任國安局長陳明通，口試委員之一，則是傳說將出任總統府秘書長的林佳龍。雖然台大說明有關陳明通教授的相關調查，現仍依學校程序調查中，尚無結果，但據了解，陳明通很可能遭台大終身不聘用。

儘管，外界評論認為，蔡英文的論文門疑雲將加速斲損她的領導威信，而鄭文燦的論文抄襲案所產生的蝴蝶效應，極有可能再釀成「一屍數命」，徹底摧毀蔡英文的府院黨鐵三角布局。不過，換個角度看，蘇貞昌續任閣揆，無疑是蔡英文布局中的高招。

選後，蘇貞昌請辭，蔡英文慰留，黨內外多所嘲諷。民進黨「最後的良心」王世堅諷刺蘇貞昌「真想走，誰也留不住；真想賴的話，誰也趕不走」。台灣民意基金會董事長游盈隆不屑內閣未對敗選請辭負責，直言「有這樣的執政團隊無疑是台灣人民的不幸。」然而，眾人不解蔡英文的心。蘇貞昌忠心耿耿，捍衛主子，況且，他既沒有沾染論文抄襲的塵埃，也沒有身陷假博士的爭議，進退自如，值此「國內外情勢險峻，更需要穩定的內閣守護台灣」之際，蘇貞昌實為防止他人「侵門踏戶」的最佳人選。

但蔡英文新布局的府院黨鐵三角，如今因鄭文燦的台大國發所碩士學位遭撤銷，且禍延陳明通及林佳龍，鐵三角有兩人受創，以蔡英文的獨斷獨行，自然也可能不顧觀瞻，堅持她的布局，但她的威信也將進一步折損。

不過，鐵三角之中，只要蘇貞昌厚臉 皮地不動如山，「蔡蘇體制」想必仍可平穩撐過一段時期。民進黨在中央全面執政的態勢並未因地方選舉而改變，何況反對黨還勢弱，外有美國撐腰，蔡英文何憂之有？蔡英文期盼民進黨中壯世代共同承擔責任，但如今鄭文燦離總統接班之路越來越遠，林佳龍在選戰中一次比一次重傷，代理黨主席陳其邁在高雄也贏得不光彩，這也難怪蘇貞昌至今仍可笑傲政壇。

蔡英文可能打算靠著「蔡蘇體制」撐完任期，只要任內不跛鴨，就讓黨內中生代從鬥爭中產生共主吧！反正「2024以後不關她的事！」至於台灣人民的幸與不幸，也還是那句話：「不關她的事」！（作者為資深媒體人）