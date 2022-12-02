時論廣場》世界盃之外的能源大戲（彭蕙仙）

2022年世界盃足球賽11月20日在卡達開踢。儘管中國大陸的男子足球隊無法參賽，但中國卻無處不在。包括比賽主場館、官方用車、比賽用球、球員球衣，以及大量周邊各類商品，都是中國大陸包辦。

對此，中國大陸駐卡達大使周劍在開幕前表示，「中國元素如同滿天繁星照亮了整個世界盃。」結果他被狠狠譏笑了一頓，因為不夠格參賽的中國男足沒來。儘管如此，中國仍十分引人關注，因為中石化在世界盃期間，和卡達簽下了一紙長達27年的液化天然氣（LNG）採購合約，這是有史以來最長期的LNG採購協議。

不只中國大陸，本屆世足賽確定止步16強的德國，幾經波折，也在日前與卡達簽訂了15年的LNG供應協議，這是卡達與歐洲簽訂的第一個長期供氣合約。

今年2月俄烏戰爭開打後，歐洲二楞子們跟著美國制裁俄羅斯，禁止從俄國進口石油、天然氣等。但大量倚賴俄羅斯能源的歐洲國家，很快就嘗到苦果，因為能源價格爆漲，天然氣的價格更一度上漲10倍之多，歐洲民眾紛紛上街示威抗議，要求他們的政府趕快回防內政、把時間精力花在照顧民生比較實在。

其中，受創最深的德國更是急得有如熱鍋上的螞蟻，5月時就已經率團到卡達，洽談LNG長期合約，可惜當時雙方未能達成共識。9月26日連接俄羅斯和德國的天然管道北溪1、2號被「那個人」（You-Know-Who）炸掉後，德國大徹大悟，決定要更積極自謀生路。除了總理蕭茲力排眾議，於11月5日率領企業天團訪問中國大陸之外，並終於在11月底和卡達談成LNG長期採購合約。

比較可笑的是，德、卡兩國的LNG合約其實並不是直接交易，卡達表示，這些要賣給德國的天然氣，會先賣給美國能源巨擘康菲石油公司，然後再運送到德國北部的LNG接收站。也就是說，就算德國向卡達採購LNG，美國也還是要賺一手。

法國總統馬克宏10月時曾在巴黎的一場企業家大會上對美國大表不滿。當時他說，美國用超過4倍的價格出售天然氣給歐洲國家，實在很過份，「不合乎友誼的意義。」抱怨歸抱怨，德、法等歐洲領導國家面對他們口中的流氓老大哥時，還是只能馴服如羊，半點沒輒。

歐洲一堆色厲內荏的國家，總是兩副嘴臉。卡達舉辦這屆界世足賽，被歐洲國家嫌到一個不行，除了拿各種議題猛批卡達不夠格之外，甚至還有國家生氣說賽事在11月至12月舉行，嚴重干擾歐洲球隊本來的賽事和訓練行程。過去世足賽多在7月至8月進行，但卡達因炎熱問題，延至現在舉行，歐洲人非常不滿。

但奇怪了，國際足總（FIFA）理事會2010年就已選出卡達主辦2022年世界盃，這些歐洲大老不會提前調整喔！再說，過去歐洲國家舉辦世足賽時，中南美洲球隊不也得適應嗎？

最可笑的是這些歐洲國家根本就是口嫌體正直。嘴上一直批評卡達，私底下，搶著要向卡達購買LNG。除了德國，近日，法國、義大利和比利時等，也在積極與卡達洽談採購LNG。或許他們發現，比起專坑盟友不臉紅的美國，已成為天然氣出口大國的卡達，恐怕夠朋友多了。（作者為資深媒體人）