這個月的東南亞好不熱鬧，一連串的國際峰會讓人目不暇給。從東盟峰會、東亞峰會、G20（二十國集團）、APEC（亞太經濟合作組織），期間還安插了最高潮的中美首腦峰會與各國之間的雙邊與多邊首腦會談，鎂光燈閃個不停。

全球的目光自然聚焦在世界兩大強國，也就是中美兩國領導人峰會的內容，乃至於雙方的一舉一動。而在中美首腦會談眾多討論議題當中，最受矚目的焦點無非日趨詭譎的台海問題。

未演先轟動的「習拜會」終於順利召開，而風高浪急的「台海危機」，是否能因為「溝通」而緩和下來呢?

美國口是心非利用台灣

雖然白宮與美國議會屢次強調不支持台獨，但這些已然是了無新意的說詞，並不是拜登的新承諾。對北京來說，近年來美國推陳出新的一大堆涉台法案陸續通過，以及拜登上任短短的時間裡就接連4次「口誤」表態將出兵協防台灣，再加上白宮10月端出的《國家安全戰略》像是臨門一腳地明確表示美國將依據《台灣關係法》協助台灣自衛及「維持美國應對大陸對台動武的能力」等違背一中原則的動作，這些無一不是侵犯了中國的主權。

然而北京早已看穿了美國表裡不一的作為。拜登政府短期內不會因為重複著「不支持台獨」、「一中政策」等老調重彈的口惠就停止對於台灣的切香腸計畫、美國議會也將繼續通過新的友台法案，美國朝野更會寄去塑造美台友好的假象，另一方面友將加強督促台灣晶片業外移，以便在半導體等科技領域與中國逐漸脫鈎。為了繼續醜化中國在國際舞台上的形象，美國也將繼續在其主導的西方盟國峰會上將「台海和平與穩定的重要性」置入聯合聲明之中。

有備而來的習近平，不慌不忙地在中美首腦峰會上強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」、「是不能也不應踰越的紅線」，間接彰顯美國的話語毫無誠意，必須直接讓美國明白不要玩得過火。

日本也想插手干涉

所謂台海問題發展至今，已並不止存在於中美之間。

自去年開始，中日之間就因為釣魚島的爭議，以及中國8月軍演時5枚導彈落入日本所稱的專屬經濟區（EEZ）等區域主權問題處於緊張狀態。

這次中日兩國也利用東南亞召開一系列峰會之便，舉行了誰玩三年首次首腦會談，也是日本首相岸田文雄上任後第一次的終日首腦會談。在這場中日雙方都好不容易盼來的峰會上，岸田文雄最想向習近平主席表達的「憂慮」，除了上述兩點之外，更對於台海局勢緊張直言不諱，實踐他日前所說的「要向中方直接傳達日本對台海局勢的立場」。

對岸田迎面而來的「關切」，習近平完全不客氣，直接回應「不接受任何人以任何藉口干涉中國內政」，並居高臨下地要求日本「在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧」。

由此可見，雖然在台灣問題上顯而易見的，無論是中美還是中日之間的矛盾和分歧，問題都在對方執意介入內政，但是美國與日本也將繼續指稱美日與中方的衝突問題都出在中國。

對美、日與其他西方國家而言，要他們對台海問題閉上嘴並非易事。惟對北京而言，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍對台灣方面的軍事警告也只是針對極少數台獨分子。

顯然，在最棘手的「台海問題」上，中美雙方並未在此次首腦會談產生可化解的共識。美國需要拿出一點誠意，少炒作台灣問題，少與台獨分子勾結。如果繼續造成台海局勢升溫，對美日都是更重大的憂患，而台灣老百姓也將被至於更加危險的境地。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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