在今年10月中共二十大才順利繼續擔任黨總書記，並實現讓新一屆的中央政治局常務委員「清一色」完全由「習家軍」掌控的習近平，於完成「安內」之後，緊接著又馬不停蹄的頻繁會見包括G20領袖峰會、APEC年會的多國領袖，緩解近年來面對「美中對抗」所採行的「攘外」策略，轉成「和外」的新樣態。但是萬萬想不到的是，習政權所精心規畫推動的「安內和外」布局，近日卻因為發生在大陸新疆烏魯木齊的一樁火燒樓造成10人死亡的意外事件，竟引發包括北京、上海、南京、成都、武漢、廣州等多地的民眾和學生，不約而同在街道上或校園內高舉「白紙」，從悼念火災逝者，轉而抗議官方所堅持的疫情「動態清零」政策，民眾公開高喊「全國解封」，學生更是訴求「民主法治、表達自由」。

檢視此一被國外媒體冠以「白紙運動」的意外事件，以大陸的特殊政治體制，包括民眾和學生，相信並無意踵繼曾經發生在法國的黃背心運動、以及發生於北非的茉莉花革命，乃至於在香港的雨傘革命等「顏色革命」模式，直接挑戰當政者。反而只是「卑微」的表達對於官方始終堅持動態清零不動搖，所造成的諸多不便乃至於負作用的不滿而已。

面對此一突如其來的「異議」，客觀來看大陸官方倒並不是置若罔聞，甚或對人民的訴求嗤之以鼻。在抗議封控遍地開花之後，先是烏魯木齊立馬恢復公共交通，開放與民眾生活息息相關的部分營業場所。而疫情仍屬嚴峻的北京，也在新任市委書記尹力主導下，強調要不斷提升疫情防控的科學性、精準性及有效性。並宣布嚴禁社區採取硬質隔離、硬質圍擋等措施，以及嚴禁封堵消防通道、社區門等。而最新的發展則是在出現反封控示威後，包括北京、上海都已宣告大範圍的解除高風險區的管控。同時對於爭議性更高、沒完沒了的全面反覆核酸篩檢，也調整為無外出活動的民眾即可不參加社區核酸篩檢。

儘管大陸官方對於引發廣泛民怨的防疫篩檢、動態清零措施，已經快速做出回應。但是更值得正視、省思的是在中共這種一黨專政的特殊體制下，既然習近平已經定調面對疫情「堅持動態清零不動搖」，則從中央部會，到省、市、地方各個層級官僚，自然只能唯命是從。但如果只是照章行事也就罷了，實際的情況則是不同層級的官員為了要展現執行效能，於是出現層層加碼，卻忽視民眾訴求的病灶。從而引爆民怨如野火燎原，也就不足為奇了！

除外，在檢討官方何以要規定所有民眾都必須頻繁的核酸篩查，大陸官媒人民日報日前就刊載了一篇「核酸亂象不止‧疫情永無寧日」的文章，直指隨著疫情防控的常態化，一批「生逢其時」的民間核酸檢測公司也就應運而生，並因而大發疫情檢測的「國難財」！

關於「人民日報」所揭露的此一「隱私」，在台灣許多人應該不會感到陌生與意外。我們的高端疫苗，搭著醫療疫苗國產化的順風車，雖然缺少對岸「動態清零不動搖」剛性政策的護持，卻在中央防疫指揮中心的呵護下，同樣也「生逢其時」的發了一筆「國難財」！

大陸所採行的堅持動態清零政策，其所帶來的不便與副作用，除了由無辜的14億民眾承受之外，其實輻射效應所及，所要付出的代價恐非習近平始料所能及。嚴格的清零與封控，首當其衝的固然是全民大眾，但是對於在大陸工作的外籍人士包括台灣人士，面對這種不見天日的嚴格框限，即使不捨大陸廣大市場的利基，但相對於其他國家地區相對合理的疫情管控，則對台商固然增加了「鮭魚返鄉」的「磁吸」效應，而對於包括歐、美、亞太地區的人士來說，原來大陸市場所具有的「磁吸」效應，在確保人身自由的優先考量下，出現新一波的移動風潮同樣也就不足為奇了！

而除了疫情清零所帶來的變數之外，習近平在二十大所宣示的「共同富裕」政策，同樣也是出發點良好，但眼見近年眾多大陸科技富豪財富呈現斷崖式的崩減，則如何再現類似百度、阿里、騰訊等科企先驅者的創新量能？或只能轉為一步一腳印的平庸式產業，則到頭來受損的將不止是這些被打壓的科技寡頭，只怕反而只會重新陷入「摸著石頭過河」的無奈情境了！

綜合觀之，持續已將近三年的疫情所帶來的考驗，對世人以及各國政府都是嚴峻而無情的考驗。應對措施在過與不及之間如何執兩用中，兼籌並顧。除了考驗大陸的施政能耐，對其他所有國家都是無可迴避的試煉了！