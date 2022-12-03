11月29日 Dcard有「備取生不要再私訊正取」、「備取生別再肉搜催放棄了」、「備取生請有禮貌一點」等三篇有關研究所推甄備取生催正取生快點放棄的貼文，一時掀起千層浪。而第1則貼文則於11月30日被貴報以「研究所放榜！政大女收備取生私訊「可以快放棄嗎？」網傻眼」一文，報導於主流媒體上，此一議題原先在Dcard就戰火不斷，經過媒體的報導，更是推波助瀾。

由於今年為龍尾大學生推甄研究所的時間，再加上去年龍頭出生者重考，考生為了殺出重圍，便多報考幾間學校以保平安，其中以光電類為例，今年推甄報名人數為去年的3倍，導致最終學生重榜率提高。當然，在報考人數衆多的情況下，足以證明這些重榜的同學著實十分優秀。而備取生無禮私訊正取生催其「可以快點放棄嗎？」實不可取，應尊重正取生在各所報到截止日前，擁有深思熟慮、擇其所愛的權利。

不過，Dcard上部分同學可能為了讓催正取生快點放棄的備取生嘗到苦頭，留言充斥著鼓勵正取生四處報到以卡好卡滿的煽動言論，亦有斟酌之餘地。誠然就法而言，正取生有權力每所報到；但就情理而言，一個人最終也不會每一所都去就讀，不如選擇自己最喜歡的，並將其餘機會留給備取生，進而形成一種善的循環。

此外，卡好卡滿也可能會造成三輸的局面：對正取生而言，四處報到不僅要填寫一堆表格，有些學校的系所甚至要求親自報到，這是浪費自己寶貴的時間與金錢；對備取生而言，大多數仍是以乖乖等待者居多，若正取生蓄意卡位的話，便會連累到這些無辜的備取生，導致其無法順利備取到原先有機會備上的研究所，迫使他們須參加隔年的筆試，或待龍年熱潮退去後再重考（但也可能經此失利後，有些清貧的學生就此斷了研究所之路）。

再就各研究所而言，即使正取生四處報到，但是到了繳交畢業證書的期限內仍未繳交的話，該名額便可流入筆試錄取名額中，不過值得一提的是，會參加筆試者約可分為兩類，一是推甄落榜者；另一則是推甄雖有上，但仍不滿意者。儘管後者會比因正取生四處卡位後而落榜的備取生素質佳，但前者則未必。各研究所應錄取優秀者，以利日後的培育，如果因推甄的正取生四處卡位，造成研究所錄取素質較差的學生，將不利該所的日後發展，甚至可能造成後段的國立大學以及前段的私立大學招生不滿，進而影響其註冊率。

基於教育者的立場，筆者在此呼籲，推甄備取生請耐心等待，不要肉搜騷擾正取生，若已騷擾者請儘快向當事人道歉；而除了欲擁有雙學籍的正取生之外，其餘者皆應保持風度，將機會留給更需要的人，大家共體時艱，以形成善的循環。

（作者繆敏志為中國文化大學國際企業管理學系教授、施權峰為國立台灣大學國際企業學研究所博士）

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