台積電美國亞利桑那州的5奈米新廠，預計在12月6日舉行機台移機典禮。創辦人張忠謀、董事長劉德音等多位高層都將出席，據傳美國總統拜登和相關官員，以及多家全球供應鏈代表和美方客戶也將到場參與。

張忠謀日前證實，台積電亞利桑那廠在完成第一階段的5奈米製程量產後，將引進更先進的3奈米製程。消息一出，外界一方面擔憂台積電此舉是否會造成關鍵技術的外流，另一方面則是擔心美中晶片戰持續拉鋸，雙方關係依舊緊張牽動台海和平穩定，而台積電不得不向美靠攏的決定，是否會進一步激化兩岸之間的矛盾，為台灣與中國之間的關係更加緊張。

儘管經濟部長王美花不斷對外強調，台積電的關鍵技術保密機制絕對可以放心，最先進製程的技術也一定會留在台灣，所以不必擔心台積電會有技術外流，導致核心技術被掏空，從台積電變成「美」積電的情況發生，不過從台積電在亞利桑那生產晶片的決定來看，就算核心技術留在台灣，台積電和台灣與美方之間的關係，也已經不容台灣在對中國的態度上有更大的彈性。

因為就算許多專家表示，台積電將前一兩代製程移到美國市場雖然初期未必符合經濟效益，但長期來看有利於台積電的全球布局，也無損台灣的半導體實力，然而追根究柢，台積電赴美設廠仍是出於地緣政治考量而非單純的商業理性決策。

台灣對美國在政治與安全上的依賴，讓台積電只能加入美國晶片發展的抗中陣營；而親美抗中的結果，又導致台灣與中國之間的關係愈加緊張，讓部分中國人士不惜喊出「攻打台灣奪走台積電」的激進言論。台積電的去台化不必然是關鍵技術從台灣外流美國，而是雖然還是設立在台灣的全球一流晶片廠商，但所做的許多決定已非台灣所能左右。

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