Mastodon這個英文字的意思是「乳齒象」，在一萬年前即已絕種，但最近這個字又熱門起來，因為在特斯拉創辦人馬斯克入主推特（Twitter）之後，用戶大量流失，而以這個字為名的社交網站可以說是最熱門的替代方案，該平台的應用程式下載量也創下歷史新高。

10月28日，馬斯克發推文稱「這隻鳥被釋放了」，也開始他對社交媒體平台的混亂接管，因為他解雇了大量員工，其中包括許多專注於網站安全的員工。他還想利用以前免費的認證藍色徽章來賺錢。他還宣布了恢復因威脅或傳播錯誤信息而被禁止的帳號的計劃，尤其是前總統川普的帳號的恢復（過去因散布假消息和違反「美化暴力」政策）。

所以推特在馬斯克接手後是會快速衰落還是緩慢衰落，或者根本不會衰落，還有待觀察。但許多人已經重新評估了他們在推特上的未來，並改變了他們最常使用社交平台的習慣。例如一些人已經刪除了他們的推特帳號，有些人將他們的帳號設置為不公開，其他人雖然仍公開，但已停止發文。有些人甚至發文鼓勵追隨者加入他們在替代社交媒體平台上的行列。

即使留在上面的人發文的頻率也變低，而且經常發現自己的內容並沒有那麼可靠地吸引粉絲，感覺這是過去被認為理所當然的社交網站的逐漸空心化。

有一位使用者甚至因為對批評馬斯克的貼文按讚，就發現他的帳號按讚和轉發他人文章的能力已被限制。其所按讚的推文討論了馬斯克在推特的災難性任期，並說言論自由會戰勝專制政權（專制老闆）或馬斯克的軟體，這顯示馬斯克收購推特後並沒有改變他的誇大和幼稚的行為。

自馬斯克接管以來，許多使用者都被Mastodon所吸引，這是一個去中心化的開源社交網站，光最近就獲得了超過一百萬的新活躍用戶。去中心化意味著Mastodon是很多網站的集合，而不僅僅是一個，這樣也就不怕會有獨裁的有錢人來買網站，因為他買了一個，就可以在別的地方再生一個，永遠不會被控制。

所以很多用戶雖然仍然留在推特上，但卻在Mastodon上花費了更多時間，也感覺到上面比較少仇恨、霸凌等垃圾信息，跟網友的互動也比預期更好。令人驚訝的是，雖然Mastodon的用戶目前遠少於推特，但有人實驗在兩個平台上發布了相同的民意調查，所獲得的回報數目幾乎相同。

據《麻省理工科技評論》報導，自馬斯克接手以來，推特可能已經流失了超過100萬用戶，但專家說這數字可能被低估了，很多人在沒有停用帳號的情況下就直接離開，因為最好不要刪除帳號，刪了別人就可以冒充你了。

（作者為台北商業大學前校長）

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