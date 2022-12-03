民進黨敗選並不令人意外，畢竟親綠的日本學者小笠原欣幸提前示警了，令人意外的是朝野政黨一致支持「18歲公民權」修憲案為何沒能通過，如果是因為同意票門檻961萬9697票實在太高也罷了，但不同意票高達501萬6427票，僅略低於同意票564萬7102票，這就跌破眾人眼鏡了；桃園市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等9縣市，甚至不同意票數比同意票數還多。選前，誰想得到？

立法院通過「18歲公民權」修憲提案的內容是「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」而憲法第130條的內容是「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」

立法院修憲把「18歲公民權」一鍋端，除了選舉權，還把包括被選舉權在內的其他公民權一併列入，顯然是缺乏深思謀慮的敗筆。早先有學者游盈隆，以及法界認為修憲案荒謬、可笑，但是微弱的聲量，顯然敵不過朝野政黨傾全力宣傳的效果。「沉默」的反對聲音沒有組織、沒有宣傳、沒有動員，竟然與朝野政黨卯力推銷旗鼓相當，不得不令人嘖嘖稱奇。為什麼？

「18歲公民權」修憲案無關藍綠，應該也沒有性別差異，不同意票數壓過同意票的9個縣市包括直轄市和省轄市，按理說城鄉差距也不至於太大，能有高達501萬6427人對於「18歲公民權」感到憂心、不安、疑懼、或不滿，至少可以解釋為台灣有一群人，而且比例還不算低，對於當前政黨生態系運作的表現不滿，他們並不想修憲改變現狀，所以默默地投下反對票，這是值得社會各界更深入的探討。

更進一步的反思是，如果朝野政黨對於有共識的修憲案，催生都如此困難，未來沒有或共識的修憲提案，恐怕想通過就難如登天了。民進黨充斥矛盾的黨綱主張，無論是「新而獨立的國家」、「正常國家」、「中華民國台灣」等國家符號、領土變更、主權象徵的法理化程序，距離將愈來愈遠，會有實現的機會嗎？「務實的台獨工作者」賴清德，可得好好想想，未來怎麼「務實」而不至於淪為打假球！

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