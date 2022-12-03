九合一選舉結束，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄率團抵達大陸，將於20日參加在廈門舉行的「2022兩岸企業家峰會年會」。這是疫情3年來首度舉辦的實體峰會，兩岸工商團體將進行面對面交流。隨著九合一選舉揭曉，期待兩岸和平的最新民意展現，大陸又適時逐步放鬆防疫措施，令人格外期待兩岸交流能夠恢復正常。

只重選舉私利 罔顧民生

兩岸經濟關係緊密，相互交流與溝通非常重要。但自2016年蔡英文執政後，卻以「抗中」為施政主軸，打壓兩岸的交流與合作。民進黨身為執政黨，卻沒有執政自覺，以政治鬥爭、選舉利益為優先，罔顧基層民生。2018年敗選後並未吸取教訓，反因2020年操弄「抗中保台」策略成功，蔡英文高票連任，進而變本加厲抗中，今年再度嘗到罔顧民意的苦果。

「九合一」選舉結束，政黨無論勝負都應靜下心來深思民心所向。民進黨地方執政版圖為何退至北港溪以南？台南、屏東等傳統綠營大票倉為何只能險勝？說到底是民心思變。南部經濟以農漁、觀光業為主，這幾年遭到疫情重創，庶民生活日益艱困，加上蔡英文政府「抗中」、「脫鉤」大陸，導致兩岸關係惡化，不僅觀光業失去陸客，鳳梨、石斑魚等輸陸管道因故中斷，政府卻拿不出好的對策，只能叫罵諉過對岸，農漁民有苦無處訴，只好用選票教訓民進黨。

新當選的地方首長應聆聽民意，拋開政治成見，轉身拚經濟。台灣經濟這幾年看似一枝獨秀，實際上只有半導體等少數行業受益。主計總處最近發布數據，稱我國每戶財富達79.8萬美元，換算台幣約2400萬元，在世界經合組織（OECD）中排名第三，但與國人實際感受差距太遠，因而遭到撻伐。原因出在台灣貧富不均問題日益嚴重，近期物價飛漲，薪水階級負擔沉重，尤其年輕人找不到工作，甚至出現「台版柬埔寨」詐騙囚禁案。為何這次選舉年輕人投票率低？為何年輕人不再投票給民進黨？除了對民進黨執政無能的反感外，也與民進黨「抗中是工作，親中是生活」真相被揭發，及父母們對「票投民進黨，青年上戰場」的擔憂有關。

展現戰略自信 善意先行

經濟發展離不開兩岸的交流與合作，兩岸政治糾結一時難解，重啟兩岸官方對話難度較高，但可採取先易後難、先經後政的方式，從恢復兩岸交流開始。幸運的是，大陸疫情管理可望逐漸放鬆，有利兩岸民間交流的恢復。除兩岸企業家峰會將於12月下旬舉行外，由大陸國台辦、全國青聯和福建省政府共同主辦的第十屆海峽青年節集中活動，也於近日在福建福州舉辦，包括海峽青年節峰會、兩岸青年文化交流周、「走進政協x灣青年說」、海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇、海峽鄉創生活節等系列活動紛紛登場。

於大陸而言，既然看到台灣「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，不妨趁著拜習會後中美關係趨於緩和，及台灣各政黨檢討選舉得失之際，舒緩兩岸關係僵局。譬如主動伸出橄欖枝，早日解決在鳳梨等農漁產品輸陸的爭議。九合一選舉結果呈現民心思變，並不代表大陸爭取台灣民心成功，而是民進黨「抗中」太過，讓人反感。展望未來，大陸宜採取務實措施，讓台灣底層社會也能感受到大陸的善意，拉近民心距離。

中美博弈大背景下，民進黨仍可能繼續強打「抗中」牌，甚至可能作為2024大選的救命稻草，大陸更應展現對台戰略自信，與台灣人民直接溝通，對台灣人民直接釋出善意，讓民進黨抗中牌徹底失效，期待兩岸智庫有所作為。