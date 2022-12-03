日前回台大拜訪老師，特別繞到農學院後一棟紅磚木頂平房，看看記憶中的大陸社依然安在否？就在這個社團，我認識了民進黨的中壯掌權世代，包括大學長林佳龍、鍾佳濱、鄭文燦、范雲還有教育部政次劉孟奇等。而今，林佳龍才剛經歷過敗選，而鄭文燦又被台大認證論文抄襲。

當年的鄭文燦，酷愛馬克思，在社團裡組讀書會，帶學弟妹讀三大巨冊的《資本論》。他使用艱澀聱牙的詞彙，加上雄辯架式，我們都聽不太懂他對馬克思的詮釋，問他後，他的回答更是一頭霧水，所以參加的人越來越少，最後就無疾而終了。但我還記得他厚厚鏡框下略顯清瘦的臉龐，配上手勢，或許他也想像著格拉瓦‧切，洋溢著一股亢奮而孤傲的革命情懷。這是他從政後逐漸消失的氣質，更無法讓人聯想到30年後務實溫和的鄭市長形象。

2018年我們在高鐵偶遇，我驚訝於十餘年未見，容貌已滄桑，他卻一眼認出我，亦知道我先生在台南參選，關心地說：「是硬仗，不好打。」末了，他還在名片上寫下手機號碼，說有事可聯繫。我感受他友善的態度，更佩服他把念台大電機的智商用來記人名、背景，萬無一失，這應是他在桃園受到基層不分藍綠支持的原因。

儘管鄭文燦透過聲明想傳達，他的論文未適當引註，僅為學術瑕疵。他也在聲明中道歉，尊重台大決定，企圖淡化處理，降低負面效應。但僅是未引註，絕不構成撤銷論文要件。台大學倫會的決定，顯示其論文已超過合理引用範圍或無可卸責於學術瑕疵，且抄襲事證明確。換句話說，陳明通、鄭文燦加林智堅，已證明了民進黨視台大於無物，踐踏學術倫理，公然造假，只為創造社會菁英的人設，騙取選票。

時至今日，台大國發所因陳明通已元氣大傷，其畢業生甚或被社會以異樣眼光檢視。國發所為拯救聲譽，不能僅切割陳明通們，必須下重手自清，全面檢視就讀該所政治人物之論文，如確定抄襲，即應主動撤銷學位，避免連環爆，波及台大校譽。

我也聽聞台大因財務拮据，要求各系所自籌財源，陳明通長袖善舞，透過政治學生向業者徵資，又協助他們取得學位，形同賣官鬻爵。追根究柢，這學政共犯結構源自於公立大學遲遲未法人化，未能組成董事會專事校務治理，以致「學閥」專擅資源，伊於胡底。教育部與公立大學的改革才是釜底抽薪之道。

除了台大再度受創外，鄭文燦的抄襲事件直接衝擊到府黨院人事及2024總統人選布局，報載鄭文燦預計參選黨主席。由於鄭與蔡英文總統交情匪淺，行政院若還在蘇貞昌的掌控中，鄭文燦代表小英續掌黨中央，乃必然選擇，如此才能主導明年總統及立委提名，進而確保小英卸任後不會被清算，甚至在民進黨內可繼續分享權力。

然抄襲事件讓鄭文燦人設崩裂，擔任黨主席恐德行有虧，不會被民眾認可，也只能暫時當板凳球員。小英男孩們接連因論文抄襲重傷，無將「擋門」，對賴清德副總統爭取民進黨提名可謂勢如破竹。弔詭的是，民進黨提早進入江湖一統時代，反可減少內耗，為明年下半年的總統選戰奠下良好基礎。

民進黨的中壯掌權世代，早與30餘年前穿著汗衫、短褲與拖鞋的青蔥少年不可同日而語，已是滿手政治計算，滿身作戲橋段。台大學倫會在決定可能會影響民進黨的權力鬥爭的認知下，依然能秉持學術專業判斷。這樣的母校，如同鄭文燦所言，能不尊重，能不熱愛嗎？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）