愈演愈烈的疫情、無休無止的核酸、接連不斷的封控、撲朔迷離的未來A大陸民眾上周末終於爆發大範圍的抗議示威。由於示威者手舉白紙表達不滿，因此被一些媒體稱為「白紙運動」。在已經走出疫情陰霾的台灣，朝野人士紛紛聲援大陸抗議者，呼籲中共當局正視民意，放鬆管控。但也有人認為所謂的「白紙運動」來者不善，有境外勢力上下其手，是「顏色革命」的重要信號。事實果真如此？

首先，抗議活動中確實出現了針對大陸政治體制和領導人個人的口號，也有境外力量介入的蛛絲馬跡。「白紙運動」爆發後，掌握「刀把子」的中共中央政法委迅速召開會議，要求「堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會穩定」。香港保安局長鄧炳強明確警告，港人聚集悼念烏魯木齊火災遇難者與聲援大陸「白紙運動」是「再次顏色革命的雛形」。

其次，儘管不排除有人渾水摸魚，別有用心，但「白紙運動」絕大多數參與者的矛頭並非直指當局，而是關注民生疾苦，要求調整防疫政策。在各國先後放鬆管控甚至宣布疫情結束的當下，唯有中國大陸還在不惜代價嚴防死守，民間早已怨聲載道，暗流湧動，烏魯木齊火災只不過是「白紙運動」爆發的導火線。因此，中央政法委在疾言厲色的同時，也強調「要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難」。被稱為「輿論風向標」的大陸資深媒體人胡錫進也在社交媒體上呼籲既要防堵外因，也要治理改善內因。

再者，「白紙運動」雖然極具眼球效應，連日來攻占全球媒體的頭版，但其影響力不宜誇大。這一運動充其量只是多點開花的小規模抗議，而不是全面爆發的大規模抗爭。具有豐富輿論鬥爭經驗的大陸政府並沒有大張旗鼓批判「白紙運動」，更沒有公開定性其為「顏色革命」，這樣做只會激化社會矛盾，正中境外勢力的下懷。當局的策略是全力清除「白紙運動」的所有痕跡，將其社會影響力降至最低，以至於一些不關注時事的大陸民眾對這一事件聞所未聞。

大陸固然不是西方意義上的自由民主體制，但也不是對民意視若無睹的獨裁專制政權。北京遮罩「白紙運動」並非掩耳盜鈴，因為當局在維穩的同時，也在加速回應民眾的訴求。從宣傳部門發聲「人民至上」不是「防疫至上」，到各地紛紛鬆綁防疫措施，再到官方承認Omicron危害性已大幅下降，大陸鐵腕推行的剛性防疫政策似乎來到了一個轉捩點。新加坡《聯合早報》稱大陸防疫政策真的在轉向了，「明年春節時，中國不同地區的民眾是否能更方便地回家過年呢？明年上半年，中國的冠病輕症者能否選擇居家隔離？這個畫面，讓人充滿憧憬與期待」。

12月1日，歐洲理事會主席米歇爾在北京與習近平舉行會談。據知，拍板「動態清零」的習近平對客人表示，大陸民眾對連綿3年的疫情感到沮喪，暗示隨著病毒致死率下降，大陸有可能進一步放寬疫情管控。「白紙運動」曇花一現，但目的已經達到。