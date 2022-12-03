俄烏戰爭尚未結束，台灣是否會成為下一個烏克蘭，已經不再是疑問，而逐漸成為事實。彭博新聞社說：美國準備援助台灣100億美元，加強軍事防禦。極有可能通過的《台灣政策法》，也是一項意味著美國將全面介入台灣軍事的法案。美中關係的核心是對抗，台灣是重要舞台。這就是為何台灣社會普遍認為2024年大選的核心議題將是兩岸。兩岸議題涉及國家定位、安全發展與台灣未來。邏輯上說，誰能夠提出讓人信服的兩岸論述與政策，誰才能夠得到選民的支持。

兩岸問題是中國內戰的延續，因此，不同於世界上其他國家，「認同、統獨、和戰」，一直是台灣內部的核心爭議。由於中美戰略對抗已加劇，台灣內部認同的走向，以及習近平的強勢作為，使得台灣愈來愈不可能再閃躲迴避，2024年台灣大選的結果，必然決定台灣未來的命運。

「抗中保台」雖然在此次地方選舉中並沒有發酵，並不表示民進黨會在2024年大選中放棄這張王牌，特別在美國加持下，以「親美」為依賴的「抗中保台」；將「中華民國台灣」詮釋為「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」，必然成為民進黨的根本論述。但反觀國民黨，這幾年來，不僅沒有能力挑戰民進黨的大論述，對原本有利於國民黨的「九二共識」也開始鬆動，在兩岸認同問題上更是全面潰敗。

如何贏得2024年大選？國民黨目前的思考仍然停留在「如何讓選民討厭民進黨」，以及「誰是國民黨最強的候選人」兩點上。但僅憑這兩點，國民黨能贏嗎？能讓台灣贏嗎？

第一、不要輕忽民進黨的自省與修正能力。此次地方選舉敗選歸結蔡英文執政與用人的錯誤，以及一些豬隊友的神攻，不能看做是民進黨兩岸路線及其他非英系菁英的失敗。如果民進黨能在一番「內鬥」後，徹底擺脫蔡英文的陰影，此次不投民進黨的選民，將會重新歸隊。反之，國民黨此次雖然贏得縣市長選舉，但議員席次卻減少，更重要的，國民黨的社會好感並沒有因而提升。因此，民進黨若能團結並推出總統候選人，再展現新氣象後，「討厭民進黨」不必然會有效發酵。

二、候選人相比不見得有利於國民黨。以目前極有可能出線的賴清德為例，曾任台南市長、行政院長、副總統，其個人條件不輸給國民黨任何一位候選人，調動選舉資源能力較之國民黨候選人只會更強。另外，民進黨目前執政的優勢，將使得民進黨候選人擁有府院網媒及更多企業界的挹注。

如果還是從「人」與「黨」的角度來思考2024年的大選，結果對國民黨絕非樂觀，更無法為台灣突破現有困境。民進黨的路線已經很清楚，就是繼續「親美抗中」以「保台」。國民黨如果沒有超越民進黨的清晰論述及方法，2024年大選的核心議題將由民進黨所主導，這絕對不利於國民黨。

不同以往，「人選」與「政黨」固然仍是投票的考量因素，但是由於外在環境改變，「台灣未來命運？誰能帶來和平？」在2024年已成為選民投票的依據。

為了2024年的勝選與台灣美好的未來，國民黨應盡快進行黨內辯論，找出大選應有的兩岸大論述，然後再進行黨內候選人的初選。最差也必須好好辦幾場初選辯論，讓最好的論述與最強的候選人能夠脫穎而出。

（作者為孫文學校總校長）