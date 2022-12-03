民進黨敗選檢討，空口白說，似乎沒有人敢直接針對「病灶」提出省思。事實上，整個民進黨選舉氣勢篩始下滑的轉捩點，就是始於蔡英文、繼以林智堅的「論文門」問題。

但說起「論文門」的緣由，當然必須追溯及從2019年延續至今，猶自官司纏訟，人人各執一詞的蔡英文「論文門」問題。但因蔡英文仰仗執政權勢，封鎖各項證據，且又因其為現職總統，無可追究，故雖異議紛起，卻是無可奈何，隱隱伏下了爭端。

2020年高雄市長補選國民黨參選人李眉蓁的論文抄襲，無疑是個源起。在證據確鑿之下，李眉蓁不但非常快速地被中山大學撤銷碩士學位，更被提起「違反著作權」的公訴，當然就只能嚐到敗選的苦果，補選得票率僅僅25%。

其實，以當時陳其邁的強大實力，李眉蓁根本是個無足輕重的對手，揭露其論文抄襲，固然可將李眉蓁打得無還手之力，但是，卻未免是以「大炮打小鳥」，在一片歡愉聲中，忽略了其可能的後遺症。

由於事證明確，李眉蓁辯無可辯，沒多久就已坦承，民進黨打得順風順水，可謂大獲全勝。其實，台灣政治界人士透過管道取得高學位，圈內早已風傳多有抄襲舞弊之事，而且藍綠兩黨皆然，少有人能夠倖免；但由於不是事關乎己，就是同黨友好，通常是互有默契，緘口不提的，誰也不願去揭開這個潘朵拉的盒子。這可以說是台灣學術界的墮落，更是台灣許多政界人士的歷史共業。當時筆者就斷言，李眉蓁絕對不會唯一提出來被檢視的，未來選舉，凡有取得碩士學位，尤其是所謂的「在職班」的政治人物，絕對都逃不了這一關。

李眉蓁後來認錯道歉，甚至自動放棄碩士學位，並重新出發，另往正修大學修習碩士學位。如果政壇不再有人提起，原來也是可以平靜無波的。

但意外的是，就在柯志恩銜命前往高雄備戰之際，遠在海外的旅美教授翁達瑞，可能不熟諳台灣政界混冒學位的常態，竟突然發表一篇指斥柯志恩「自我抄襲」、「一稿多投」的文章，哪壺不開提那壺，等於點燃了這次選舉一片抄襲指控的導火線。這當然挑起了原來對蔡英文無計可施的論文門質疑者，以及眾多藍營支持者的怒火，「以彼之道，還施彼身」。蔡英文固然可以封錮相關事證30年，可這些投身於選舉的政治人物，就沒有了這個擋箭牌，即使電子版論文不公開，紙本論文還是可以借閱得到的。於是，他們透過各種管道，取得論文，再加以比對、核校，而由國民黨台北市議員王鴻薇首先發難，直指林智堅中華大學的碩論有抄襲之嫌；而就在同時，媒體人黃揚明、台大退休教授杜震華，也揭露了林智堅台灣大學碩論的抄襲問題。點燃了戰火。

戰火燒起，最可議的就是林智堅的指導教授，目前猶高居國安局長之位的陳明通，極力偏袒，動輒發表長文，企圖以論文寫作的時序，強調其弟子的「清白」，公然違反學術界以「發表為先」的慣例，甚至隱隱將罪責強壓於另一指導學生余正煌身上，反激使余正煌不得不出面澄清，並提出訴訟，以證明自己的清白，更將事態擴大。

林智堅之所以成為眾矢之的，當然是因為他是蔡英文的愛將，兼且是民進黨的「五星市長」、「明日之星」，故「恨屋及烏」，首先拿他開刀。其實，假如林智堅夠聰明的話，就應仿效李眉蓁，默默認錯，還是可以代表民進黨出征桃園的。可惜的是，林智堅想藉巧言詭辯，脫卸責任，抵死不肯認錯，三番兩次開記者會，等於越描越黑，而諸般事證俱在，眾議洶洶，無可狡賴，故不得不黯然宣佈退選，而由鄭運鵬代打。

蔡英文當然知道攻擊林智堅的論文，其實就是「項莊舞劍，志在沛公」，是暗將劍鋒指向她的「論文門」的。一來心疼愛將，一來也為了自保，甚至在後來林智堅「兩案並發」，且雙雙被中華、台大撤銷了碩士學位後，猶然袒護林智堅，公然與夙具聲譽的台灣大學為敵，欲傾全黨之力，以救林智堅一人，更激起了全台學術界、學生群的憤怒。

抄襲，是學術界最忌諱的大事，攸關於整個台灣學術未來的聲譽及發展，中華大學的事小，而台灣大學是全台首學、世界知名的大學，蔡英文、陳明通一力加以護航，不但因其事證不足，難以說服社會大眾，而在徹查之下，更揭露了陳明通假借其「官學兩棲」的身份，進行「學官商」勾結的內幕，全面掀開了台灣學術界的黑暗面。

林智堅論文抄襲事件影響之大，是可想而知的。但蔡英文一意孤行，全黨上下順風希旨，無人敢諫，轉而採取報復手段，遍燃烽火，針對許多藍白陣營的人士，如許淑華、林耕仁、謝國樑、林杏兒、蔡壁如、高虹安的碩士或研究論文，進行糾舉；而藍白陣營又豈干示弱，也分別指謫蔡適應、劉建國，甚至鄭文燦的碩論有抄襲問題。至此，所謂「論文抄襲」的戰火，全面蔓延。

這場論文門的戰火，一直延燒到選舉結束，都還未終了。在這場攻防戰中，藍白營的策略，是擇要而攻，擒賊擒王，謀定而後動，故除了蔡壁如受了池魚之殃外，略無所失；而綠營明顯是亂槍打鳥、見影輒射的，所舉出的抄襲事證，往往不足，故一無斬獲，而自家卻先是折損了林智堅，後來又是鄭文燦，還得外加一個陳明通，未來蔡適應和劉建國，恐怕也將岌岌可危。

綠營在這次選戰中，幾乎是傾全黨之力，外加媒體、網軍、側翼、名嘴，以無情狠辣的手段，無差別掃蕩的疲勞轟炸，對所有不同意其觀點者，全面展開追殺，其中尤以對高虹安最為慘厲，故激起全民的憤怒。

蔡英文的施政，是否如民進黨所炫誇的如此深得人心，顯然在這次的選舉結果中，獲得了「反證」，這不但使得民進黨大敗虧輸，更有諸多的後遺症亟待解決。尤其是鄭文燦的論文，如今被台大亦論定為抄襲，並也撤銷了學位，這勢必引發民進黨內部權力結構的調整，更關涉到後續政局的變動。

這一切，顯然都導因於「論文門」，但是民進黨的「檢討」，竟無一人敢於指陳，蔡英文不動如山，而陳明通的名字，至今更是從未有人提及。陳明通雖被台大「永不錄用」，但其所指導的173位學生中，不少是如今民進黨中的要角，未來必然會被整個社會加以檢視，鄭文燦首當其衝，未來還會有誰會被鳴鼓而攻？這才是民進黨必須嚴肅面對的難題，尤其是陳明通犯此大錯，居然還能高居維護國家安全重任的國安局長之位，豈能獲得人民的信賴？捨此而不論，再多的檢討，恐怕都是虛晃一招、無濟於事的。

物極必反，否極將泰，這次的選舉，民進黨大敗，其實是有跡可尋、有源可探的，而「論文門」無疑是其中最重要的關鍵。但整個民進黨，又有誰敢觸及今上的逆鱗，犯其虎威，將蘭因絮果，一一明說呢？（作者為退休大學教授）