美國在2022年11月8日舉行期中選舉，共和黨以些許席次成為眾議院多數黨，參議院多數黨仍掌握在民主黨的手中，選前預估共和黨將成為參眾兩院多數黨的「紅潮」並未出現。這說明政治人物在選民面前必須謙卑，否則極可能會造成誤判，尤其是美國共和黨籍的前總統川普大力支持、也是否認2020年總統選舉結果的候選人，紛紛落馬，更是跌破許多政治觀察家的眼鏡。

在期中選舉前，民主黨就陷入是否要以維護民主作為競選主軸的路線之爭，或許在經濟上因受物價膨漲的影響，打經濟牌相對不利，加上美國民主確實受到共和黨員不承認2020年的選舉結果，甚至攻佔國會而有所損傷，若不加以維護，專家擔心再爆發內戰的可能性不能排除。期中選舉結果顯示，民主黨表現得比預期地好，就是拜年輕及中間選民欲維護美國民主之賜。

同樣地，台灣在2022年11月26日舉行九合一選舉，國民黨取得6都中的4都，以及9席縣市長，表現也比預期來得好。不僅如此，在傳統綠到出汁的台南市與屏東縣，國民黨的候選人都以極接近的得票數落敗，可謂是雖敗猶榮。政治觀察家普遍認為這是因為人民要用選票來教訓執政傲慢的民進黨，此次選舉「下架民進黨」的情緒，猶如4年前「討厭民進黨」的翻版。

換言之，國民黨在民眾對政黨喜好度低於民進黨的情況下，能有此種的選舉成績，顯然是受到「下架民進黨」之情緒的影響，而非民眾對國民黨有高支持度，因此外界普遍認為國民黨只要高興一天就好。若國民黨內部因此次勝選產生驕氣，進而在2024年的總統與立委選舉初選中產生紛亂，2018年縣市長選舉大勝、2020年總統與立委選舉大敗的歷史，說不定會重演。這也說明政黨與政治人物，在人民面前謙卑的重要性。

無獨有偶地，受到新疆烏魯木齊封城，導致10人因火災無法及時逃生而死亡的影響，大陸北京、上海等各大城市，爆發「不要核酸檢測、要自由」的街頭抗議行動。由於抗議者手上都拿著白紙，因此也被稱為「白紙運動」。這也說明新冠肺炎動態清零到了必須調整的時刻。近3年的清零政策，不僅對經濟成長造成影響，更影響老百姓日常生活的運作。原本老百姓預期在中共二十大權力重組後，會看到逐步放寬動態清零政策，不料未明顯放寬，終因烏魯木齊火災致死事件，讓累積的民怨一次爆發。

由美中台這三場政治大局之後的情勢可知，不論政權的屬性如何，不論政治人物的權力大小，若是不能在人民面前謙卑，一旦引發民怨，其反彈力道恐會超乎想像。美國期中選舉「紅潮」未現，台灣縣市長選舉民進黨大敗，大陸各大城市出現抗議動態清零政策行動，均是此背景下的產生，值得政黨與政治人物深思。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）