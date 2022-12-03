九合一大選落幕已逾一周，「綠色驚奇」仍持續上演。造成民進黨兵敗如山倒的「論文門」近日又有新的發展。台灣大學於12月2日因論文抄襲，撤銷桃園市長鄭文燦的碩士學位；3日，基隆市長蔡適應也因論文抄襲，遭台北大學撤銷博士學位。

搞學閥 陳明通羞為人師

民進黨這次選舉並未贏得桃園市長和基隆市長，鄭文燦和蔡適應失去學位，對選舉結果已無影響，然而，鄭和蔡兩人都是身兼民進黨黨主席蔡英文總統的愛將。蔡英文在選前密集為蔡適應站台，不斷告訴基隆市民，如果不讓民進黨繼續在基隆執政，那麼很多市政建設將無以為繼，恐嚇意味十足。

鄭文燦就更不要說了。儘管輔選失利，讓民進黨痛失北台灣第3都，但選後鄭文燦成為民進黨各派系的最大公約數，接下2022敗選檢討小組召集人，甚至外傳他可能組閣，政治生命更上一層樓，似乎早在盤算中。不料，鄭文燦論文被認定抄襲，和他曾強力輔選的前新竹市長林智堅一樣，學位被台大國發所撤銷。當初的所謂「桃園三結義」，即鄭文燦、退出桃園市長選舉的林智堅，以及臨時代打上陣的民進黨立委鄭運鵬，如今已有林和鄭2人因論文抄襲，被撤銷學位，鄭運鵬則是一路挺抄襲，桃園三結義成了年度大笑話。

當然，更可笑或是可悲的則是林、鄭2位抄襲達人的指導教授現任國安局長陳明通。身為台灣第一學府台大的教授，陳所指導的學生中，竟然已有2人論文遭到學校認定抄襲，這是學界過去從來沒有出現的事情，實在是重大醜聞，陳明通可謂史上最丟人現眼的學術工作者。換作任何一個稍微有點羞恥心和學術良知的人早就主動辭去台大教職和國安局長，也必須公開向社會道歉，因為他的不嚴謹或甚至可能是刻意放水，做了學界最壞的示範，並連帶影響了國發所、台大、甚至整學術界的聲譽。

然而，陳明通乃至重用他的蔡英文，至今仍迴避不肯面對問題。林智堅論文抄襲事件爆發後，台大在今年8月決定不再聘用陳明通，但是他不但仍穩坐國安局長的位子，在立法院面對立委質詢時，還倨傲蠻橫、大言不慚表示「陳局長不回答陳教授的問題」，拒絕對所指導的學生出包，做出任何說明，遑論道歉。在爆發企業捐款與林智堅學位之間是否有關連的疑雲時，陳明通還是以「陳局長不回答陳教授的問題」為由，不做任何說明，無恥的程度史上僅見。

不決斷 蔡英文恐失民心

無論陳明通如何透過「人格分裂」工程進行責任切割，陳局長和陳教授不但分不開，且根本是互為表裡。若不是「陳教授」長期在學術界養成了一定的影響力，蔡英文又怎麼會一再拔擢重用陳明通，以至於讓他主管國安事宜？如果不是立場及風格為層峰所喜、在政治舞台上迭有表現，又怎麼會有那麼多綠營政客爭相投入門下？破紀錄大量指導綠營政治人物的陳明通和他的學生，甚至成了台大乃至學術圈的重要門派？學閥加政閥，陳明通笑傲江湖憑藉的不正是在陳局長與陳教授間如魚得水一般的轉換嗎？沒有陳教授就沒有陳局長，沒有陳局長的加持，陳教授的價值也會大為遜色，兩者間存在著互相寄生的關係。

然而，在蔡英文的包庇和縱容下，陳明通竟厚顏至此。連續爆發指導學生被台大認定論文抄襲後，政界及媒體界已開始發動對陳明通歷年指導學生的論文，進行全面檢驗。從林智堅和鄭文燦的例子看來，一旦台大學倫會對阿通師的學生展開論文普查，他指導過的173位政媒人士有多少人能通過檢驗，屆時「血流成河」應不讓人意外。

陳明通或許就是要拗到那個局面，才肯甘心踉蹌下台，但蔡英文有必要袒護失德失格的陳明通到賠上整個民進黨的地步嗎？九合一大選的結果清楚表明，人民已經不願意繼續姑息、瞎挺墮落腐敗的民進黨。在被民意進一步淘洗和教訓之前，蔡英文必須下定決心拔掉陳局長，民進黨沒有必要為這種學界和政界的渣籽，賠上僅剩的一點點尊嚴和民心。