戶外戴口罩禁令解除，新冠疫情逐漸趨緩，但在這場防疫醫療當中，卻為基層診所視訊看診做了最好的操兵。而這項好不容易建立起來視訊看診制度，不應隨著疫情進尾聲而結束，政府一直致力推動分級醫療，希望大醫院肩負急難重症，建議可以鼓勵方式，讓慢性病患多利用基層診所視訊門診領慢箋，避免全都擠到大醫院。一年慢箋病患共要看4次門診，建議第1及第3次病患親自回診、抽血檢驗，第2及第4次則可以視訊看診，讓慢箋病患除免於舟車麻煩之外，也可減少進出醫院感染風險，看診更加方便。

隨著科技的發展，通訊及視訊輔助醫療的進行，一直為各方所努力，但在國內進度緩慢，未料，這場新冠疫情，由於確診者必須居家隔離，無法到醫療院所看診，同時為讓輕、重確診者分流，政府於是開放基層診所可以為輕症確診者視訊看診，讓為數眾多的輕症確診者先方便就醫，之後再由家屬代為領藥，而基層診所視訊門診，由於病患切身體驗，對這樣的看診模式多表示肯定。

但隨著新冠疫情尾聲，外界開始憂心好不容易建立起來的視訊看診制度因而戛然而止，事實上，經由這次操兵之後，基層診所對於視訊看診已十分熟練，且各種問題都已克服，如棄之不用，枉費一場疫情下來的累積。

衛福部及健保署一直致力分級醫療，希望大醫院以處理急難重症病患為主，一般病症則希望到基層醫療就醫，領慢箋病患為病情相對穩定的病患，實不宜占去大醫院太多的醫療時間及資源。

根據健保署統計，國內目前領慢箋病患高達660萬人，不少病患坐車到醫院，有的甚至因而請假，到醫院門診等半天，醫師問診不到5分鐘就走出診間，為的就是領一張慢箋，政府相關單位不僅應思考，如何簡化就醫過程，讓慢箋病患更方便領取慢箋，同時亦應以鼓勵方式讓病患多利用基層診所領取慢箋。

部分持慢箋病患憂心，有些藥只有大醫院才有，事實上，健保一直鼓勵處方箋釋出，目前民眾持處方箋到藥局大多可領到醫師所開的藥品，慢箋亦同，若加上透過診所視訊門診即可領慢箋，對慢箋病患的方便性來說，將有莫大的助益。

（作者為前彰化醫師公會理事長）

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