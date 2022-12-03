這幾天柯P在記者會怒轟國、民兩黨聯合起來「污錢」的新聞佔據了不少媒體版面。究其原因是台北市議會10月通過明年度警察局規劃的4.61億元「監視錄影系統」汰換案預算，卻設下但書規定，要求「除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機，如規劃使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。」

柯文哲認為目前攝影機主流為200萬畫素，且有85%的攝影機使用2M頻寬就已足夠，但議會所設的但書等於變相強迫市府必須改用3M頻寬，而使用3M頻寬一年傳輸費用就要增加8600萬，以攝影機10年使用年限計算，等於要增加8.6億元。

民主政治的理想狀態是政府在編列與執行預算上，能夠「用其所當用，省其所當省」；議會則應該代表人民嚴格審查與監督政府花錢。但「理想很豐滿，現實很骨感」。我們經常看到的卻是政府官商勾結，人謀不臧，公共工程與建設預算一再追加，但工程品質卻是令人搖頭；而議會則是同流合污，公然護航，完全不把人民的錢當錢花。類似三級地震就垮了的運動中心屋頂、耗費巨資卻無法正常安全使用的棒球場等工程弊端，可說是俯拾皆是。

許多人說柯P是近年來台灣少見的「政治傻子」。任內努力清償市府債務與興建大批社會住宅，這些都是與民興利，但媒體卻沒太大興趣報導的事情。柯本人或許有一些個性上的缺點，但自從他當市長後，不少企業家私下都說晚上睡得很安穩，因為想要標市府案子的一律按照法規來，不用傷腦筋要交「地下稅」。

熟悉柯P個性與市府預算編列執行的人都知道，他對於花出去的每一筆錢都是錙銖必較，要求各部門必須精打細算，務求用最少的成本達到預期的目標。像柯P這樣為了議會濫給預算而大動肝火，痛批兩黨議員聯合污錢，絕不允許財團勾結議會，詐取國家錢財的政治人物，在今日的台灣恐怕已是鳳毛麟角，瀕臨絕種了。

筆者認為柯文哲是個既「可愛」又「可恨」的政治人物。對於努力工作，依法納稅的絕大多數平頭百姓，以及正派經營，不賺黑心錢的企業廠商來說，柯文哲是「可愛」的，因為他認真把人民的每一分血汗錢都用在刀口上，也讓正派守法的企業不必走後門、塞紅包。但對於習慣上下其手，包攬自肥的不肖政客，以及工程品質不良，專靠官商勾結、偷工減料牟利的無良廠商來說，柯文哲則是「可恨」的，因為他水潑不進的政治潔癖，專門斷人財路，此恨何如！

柯文哲在記者會表示要「直接訴諸民意」，與貪腐政治直球對決。要讓柯P這種既可愛又可恨的政治稀有動物繼續存在，或是消失於台灣的政壇上，或許終將取決於台灣人民的智慧及選擇。

（作者為大學教師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※