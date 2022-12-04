依據日本共同社11月底的民調，岸田文雄首相33％的支持率，是去年10月就任以來的最低點，而日本民眾對岸田內閣的不支持率51.6％，也是第一次超過一半。日本首相岸田文雄，如今面對三大挑戰：自民黨的結構性問題、後疫情時代的民生經濟問題、以及「非可控」的外交與國防的問題。

自民黨的結構性問題，在後安倍時代，一時難以解決，派閥與政治世家交織而成的權力版圖之重組，仍然是現在進行式。今年7月8日，前首相安倍晉三被刺身亡，牽扯出統一教和自民黨之間，剪不斷、理還亂的複雜「金權」關係。岸田內閣在8月10日改組，19位閣員撤換14位，卻又在過去三個月，陸續有閣員因為與統一教的關係，或是因為政治獻金帳目不清、不當挪用，而引咎辭職，彷彿是自民黨揮之不去的夢魘。在安倍前首相被刺後，安倍家族在自民黨內，面對政治光環能否傳承香火，不無疑問。原本希望藉由安倍的喪禮進行國葬外交，除了國內民眾對於逐步追加預算，用公帑舉辦國葬的不滿以外，更適逢英國女王的過世與迅速舉辦的國葬。全球一百多位國家領袖與元首，在倫敦共聚一堂，莊嚴肅穆之場面，讓早就定案、安倍前首相的國葬，相形失色，不利於岸田首相在黨內外威望的建立。

後疫情時代的民生經濟問題，適逢全球性的能源危機，「安倍經濟學」大規模貨幣寬鬆政策，遇到今年美元的強勢升值，一度貶值到150日圓兌1美元，導致通貨膨脹更加嚴重，景氣復甦無望，經濟衰退勢所難免。除了2023年度39兆日圓（約8.6兆新台幣）的財政預算，10月28日再推出「綜合經濟對策」，追加29.1兆日圓（約6.4兆新台幣），再一次的擴張型財政政策，能否有效，不容樂觀。而且日本政府的負債占GDP從2020年就已經超過250％。

「非可控」的國防與外交的問題，見諸於岸田首相要將國防預算提高到GDP的2％，以及完全配合美國的全球外交政策。在積極強化軍事力量、提高國防預算的方面，今年由於北韓不斷發射跨越日本國境的中程彈道飛彈，11月18日發射飛彈的彈著點，甚至落在日本北海道外海的專屬經濟區。也因此，日本政府透過整併「國安保障戰略」和「防衛計畫大綱」，正式在11月18日提出，為期五年（2023～2027）、總金額27.47兆日圓（約6.1兆新台幣）的「中期防衛力整備計畫」，據此，2027年度的國防預算將達到GDP的2％目標。

在日本的區域與全球外交政策方面，岸田文雄除了5月24日做東道主，由美國總統拜登親自在東京舉行美日印澳的「四方安全對話」，還在6月26日到28日，前往德國參加G7峰會，討論對俄羅斯更進一步的制裁，以及對俄羅斯的石油和天然氣訂定價格的上限。而11月中下旬的東南亞外交大舞台上，在印尼G20年會上，與歐美國家都是強調民主價值的日本，從今年元月起，同時也與中國大陸和南韓，同屬RCEP的成員國家。傳承安倍的政治遺產，岸田既遵循國防支出占GDP 2％的政策，也不忘積極參與區域經貿組織。

二戰以來的70多年期間，素來以和平憲法、長期執政的自民黨之派閥政治、曾經歷「日本第一」、乃至於「經濟失落的20年～30年」。原本傾全國之力、舉辦的2020東京奧運，卻受到新冠疫情的侵襲，對於徐圖再次崛起的日本而言，不啻是一大打擊。屋漏偏逢連夜雨，今年適逢現代史上，任期最長的安倍晉三前首相，在新冠疫情將逐漸結束之際，意外的被刺身亡，卻也開啟了兩扇機會之窗。

其一，安倍家族或所屬派閥（清和會）就算後繼有人，也必須在2025年10月、如果四年任期屆滿的下一次選舉前，由能夠帶領自民黨再次贏得選民肯定的領導人，擔任黨魁和首相大位。此時的岸田首相，在民生經濟與國防外交，如果都可拿出一張亮麗的成績單，將有望成為新的領袖。其二，由於必須概括承受民眾對當前政經現況的不滿，則2024年夏天的東京都知事選舉，將是一次重要的挑戰。有鑒於疫情後的經濟復甦因應對策，經緯萬端，東北亞政治軍事形勢嚴峻，與中國大陸的關係能否有所改善，對於俄羅斯的制裁，引發兩國關係的緊張，以及北韓不斷發射飛彈的挑釁，都是岸田首相難以迴避的重大挑戰。