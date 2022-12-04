今天剛看完大陸拍攝的電視劇《天下長河》第40集，不勝唏噓。

對於該劇的高明拍攝手法、豪華的服裝道具布景、演員精湛的演技、感人肺腑的對白與劇情，無一不讓人贊嘆不已。

劇中兩位窮其畢生精力治理黃河的靳輔與陳璜，在清康熙年間數十年，餐風露宿、衣衫襤褸，清廉自持，靳輔的妻子還得紡布貼補家用，卻屢次被朝廷奸人陷害，被迫戴枷數年，戴罪治河；後被吏部下令抄家，竟然發現為官數十年的靳輔與陳璜，家產不足五兩。

這個故事，讓人想起當年蔣經國手下的孫運璿院長；他窮畢生精力，為台灣打造新竹科學園區、半導體產業，最後積勞成疾。病逝時兩袖清風，其遺孀連棟房子都沒能擁有，最後連賴以棲身的公家宿舍，還被民進黨勒令騰出來，交還給政府。

從清朝康熙到民國111年，我們看到的，永遠是愛民清官下場寥落淒慘，而貪腐惡官則吃香喝辣、財富萬貫、霸占權位不放，還準備交棒給下一代接手。

此劇借古諷今，不但可以讓中共官員警惕，也能讓蔡政府那群貪官感到汗顏。

讓人不禁感嘆：台灣「民主進步」以後，孫運璿之流的能人清官，還有可能重現在台灣嗎？這種人能在豺狼當道、以民粹治國的社會苟活嗎？

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