如果台積電高層去詢問雷夢多，沙漠新廠的供水是否足夠，雷蒙多的答覆絕對是「沒有問題」。看了今天此地的報紙，我也知道3年內沒有問題，但3年以後就難說了。

12月1日的《亞利桑那每日星報 （Arizona Daily Star)》的頭條新聞是「圖桑將讓水留在科羅拉多河裡」。聯邦政府正與市政府交涉，未來3年將少用「中部亞利桑那方案（簡稱CAP）」渠道的供水，圖桑市政府可能會同意，因為圖桑的地下水足夠3年之需，而科羅拉多河水卻日益減少。

標題上面是一幅内華達州米德湖（Lake Mead）上一艘湖底沉船整個露出湖面的照片（合眾社記者John Locher所攝），讓人看了觸目驚心。這樣的鋪陳也使看到消息後感到錯愕的市民，瞭解應該將水留在科羅拉多河的急迫性。雖然聯邦政府要求用水的7州共體時艱，減少使用科羅拉多河水，但有些縣市拒絕放棄已經爭取到的水分。

有一項評估說，如果米德湖未來兩年內，按照目前的速度釋放河水，則水位將不到960呎，現在是1043呎。湖水若低於950呎，加州和亞利桑那州將得不到河水。而更嚴重的是，湖面水位低於950呎，則胡佛水壩的發電機將無法運轉，到那時候，美國西南部800萬人將無電可用。

這就是說，2、3年以後，美國西南部不僅缺水，還可能缺電。

在這則新聞裡，沒有提到台積電設廠。而同一天的報紙上宣布拜登將於12月6日飛來鳳凰城，參加台積電裝機典禮，並說這是拜登就任總統後第一次來到亞利桑那州。

台積電在沙漠設廠的「未預期後果」是不是已經開始發酵了？

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