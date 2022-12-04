台灣的「民主政治」，表面上是仿效了美國式民主。台灣政治家以台灣的民主政治，大事張揚宣傳。在國慶，蔡總統演說題是「民主台灣照亮世界」。「世界民主大會」也甫於台灣集會。蔡總統在小布希研究所視頻演說：「威權政權的威脅是所有民主國家的警鐘」，儼然台灣是世界的民主燈塔，是民主政治的救世主。

然而，美國式民主是立基於民主政黨。而民主政黨所以能實踐民主，就在政黨候選人必須由初選產生。過去德國納粹黨也有選舉，不同的是他們的候選人，是由黨魁直接提名。美國民主政黨的主要任務是辦初選，選出候選人，初選是政府與人民共識的鐵律，絕非黨魁或黨中央可擅自另作主張。在美國鮮有人知道政黨主席是何許人 ？因為主席只是照章處理事務的人，談不上有什麼權力。

台灣過去政黨也曾履行初選，然在此次九合一大選，則隨黨魁個人意志而免去初選。改由黨魁、黨中央選派 。在此次大選，民進黨、國民黨及初露頭角的民眾黨，他們的候選人通通不經由初選，皆由指令空降。因此在台灣，連美式民主政黨的影子都沒了。這次大選，民進黨展露了「民主退步」的中央專制，而不辦初選。國民黨也不妨多讓，也免除初選，且表現更令人寒心。尤其，在桃園的市長選舉，資深黨員羅智強辭掉市議員決心參加初選。然而，黨主席朱立倫卻在此時，自己提名張善政為候選人。新興的民眾黨，有樣學樣，所為也令人沮喪。

對民主政治而言，民主政黨不舉辦初選，是民主政治淪喪的警鐘。此一民主程序正義絕不能妥協。沒有程序正義就絕沒有實質正義。沒有了民主政黨的初選，絕不可能有真正的民主政治。

在民主政治的初期，政黨極易淪為野心獨裁政客所操控。因而，立法院在政黨法宜明定，政黨提名候選人必須經由初選，以落實民主政治。溫良恭儉讓的台灣人，更不可容許政黨的黨魁專橫霸道。因為黨魁掌控提名權後，就可循此在不知不覺中逐步掌控一切權力。這也是美國民主政治，為何絕不容許不舉辦初選，而由黨魁直接提名自己人。

觀察這次大選，最受注目的應是台北市長選舉。期間有一項最顯著，是候選人共有12位之多。然而，媒體只專注報導3位，且叫出所謂「三腳督」，而無視其他9位合法的候選人。對他們完全視若無睹。在所舉辦的候選人辯論會也不邀請他們，這是極其粗魯的不民主、不公正。或有人辯稱是因為蔣萬安、陳時中、黃珊珊都是大政黨提名，但黃珊珊並非政黨提名；或稱只有這3位才是最優秀，然而既是民主政治，優秀也不能由少數人擅自決定。

事實上，其他9位都是熱心公益的賢達，他們分別繳了150萬元「保證金」，皆奉送了政府。就只為了表達他們的公益見解。無可置疑，他們是此次大選中的一大特色。全世界也恐找不到單一職位有12位候選人，是台灣民主選舉的殊勝。這9位社會賢達很值得大家敬禮。他們是：張家豪、王文娟、鄭匡宇、黃聖峰、童文薰，蘇煥智、施奉先、唐新民、謝立康。

對選舉，我深信，沒有嚴謹「監票」，就必定會有「作票」，因為所牽涉利益太大了。科舉時代，沒有嚴謹的監考官，也必會有考生作弊。我在大學時代沒去當家教，卻在晚上，當了高雄市陳啟川市長的夜間祕書，替他整理私人書信。有次，他派我一件白天的特殊任務，就是去當市長選舉的投票所監票員。我一進投票所，主任就滿臉笑容告訴我，已為陳市長「作票」做了周全準備，得票一定很好看。我立即答，市長交代我來，就是要「選舉公正公平」。主任聽了我的話，一言不發，就去打電話。接著來了一部吉普車，要我先去協助整理文書。我去之後，堅持要回去監票，但被告知，不必回去了。此後，我閱歷了太多「作票」。職是之故，「作票」一事， 對我而言，是千真萬確曾發生，也會繼續發生的事。

2000 年總統大選，我也發現諸多作票。我檢舉作票，儘管鐵證如山，沒有人要理。但皇天不負苦心人，在高雄有位檢察官願為正義為台灣民主挺身而出，肯辦其中一件作票案。此案是林姓主任主謀。他被提起公訴，判了1年6個月刑期，消息登在報上。然而，隨後我被免去訴訟代理人。理由是因為我捉「作票」，會給人「輸不起」的印象，會不利今後選戰云云。於是我寫了一本書「作票」，為「作票」留下歷史見證。

當年民進黨的元老黃信介，立委選舉因被作票而落選。國民黨有人慶功。我告訴李總統，「作票」沒有羸家。「作票」是兩面刃，傷害政敵，也傷害自己。「作票」當選，固能使政敵落選，然而當選者及作票「功臣」必然貪腐。我最後很悲痛提出，黃信介案若不平反，而如此被作票落選了，從此台灣民主政治也沒了。後來經各方的努力，黃信介終於獲平反了，他又當選了立委。然而，他對台灣的民主政治似已失卻了信心。他在立法院變成沉默寡言。我幾次和他見面，他只淡淡表示，若「作票」不能有效竭止，台灣的民主是沒有前路了。

另有件有意義的大事，是台灣民間成立了「全民監票行動聯盟」。聯盟負責人花莉娜、王為仁等和我座談了幾次。他們的見解及腳踏實地的草根性，令我很敬佩。此次他們的選前記者會，有前新聞局長鍾琴、前立委謝啟大等都參與。他們的努力，對減少「作票」，厥功甚偉。花莉娜給我簡訊：「我們監票有專業蒐證紀錄，抓作票獎金100萬元，應有嚇阻作用。被我們監票的投開票所，投票率已從7、8成降到5、6成，灌票應已大幅減少。」我看他們所為，更深信功不唐捐，大家的努力，「作票」定會漸收斂。

此次大選，最後的重大新聞是屏東縣長選舉爭議。在各國若有類似爭議，當然由公正中立的中選會出面調查處理。但台灣的中選會主委並非中立，而是由民進黨政府所派任的黨籍人士李進勇，為此一選舉爭議召開記者會，但他的回答很令人詫異。李進勇稱呼蘇清泉為「蘇姓候選人」就顯出睥睨，另解釋選務人員只是「有瑕疵，但沒有錯誤」。既是玩弄文字遊戲、強詞奪理，也是逃避責任。由此已可看出，台灣必須要有中立公正的中選會主委。

蘇清泉要提告而請求保存證據，法官立即駁回。法律不是以證據為重嗎？蘇清泉再提出抗告，拖延了時間，證據可能被迅速湮滅。民主是秉持法治維護，因而法官必須公平公正。此次九合一大選，紛紛擾擾給台灣人民的啟示，應是全民該站起來，共同維護真正的民主政治及公平正義的法治。（作者為前立法委員）