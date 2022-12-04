民進黨的「論文抄襲＋學位撤銷」，像是一整串粽子接連鬆脫，博士、碩士紛紛墜落，噗通噗通掉進民意嫌棄的水溝！這種未曾有過且非比尋常的政治崩解，彷彿命運戲弄，讓蔡英文敗選請辭之後，政治聲望僅存的權力天花板，繼續一塊一塊的散落。

雖說暫且還沒有足夠證據，一切直指「蔡英文的博士論文」也有問題，畢竟這是所有最高權力如今僅存遮羞的全力以赴，萬千森嚴捍衛著深藏在倫敦寶盒裡，擁有足以毀滅一切的重大秘密。但如今，民意千夫所指著國安局長陳明通，關於他「學術道德敗壞、官權交相護航」的醜聞，正在無情加劇且侵蝕著「國安」的強力護盾，也即將抵擋不住了！

說來也真的很難抗拒某種所謂「時機」的恰好與微妙！怎麼能說這不是「命」、這不是蔡英文與民進黨衰到家的一種「運」！而這一路的頹敗，將繼續影響著綠營政權整體的「氣勢」，無法迅速止血、凝固且恢復。倘若這一切有著背後的無形操弄，那又是來自「誰的詛咒」？

特別是在民進黨地方選舉大敗之後，原本蔡英文宣布請辭黨主席之後，竊想著一切藏諸於選情酣戰之後，「民意」通常也要一起喘息初歇好一陣子。沒想到蔡適應、鄭文燦的「論文與博士」，這個時間點上又雙雙繼續被審定「抄襲且撤銷」！在野黨無須刻意炒作，民意及社群當然即刻炸鍋！

尤其是即將卸任桃園市長的鄭文燦，此刻正在力謀「黨主席」之位：一方面，他呼應了蔡英文對內號召「中生代接班」的訴求；另方面，鄭文燦也為自己今後已經「政」路坎坷之餘，尋求「黨」路來重新蓄積他那因為敗選且卸任而將散失殆盡的政治能量。這兩天鄭文燦幾乎可說是「毫不閃避」，正面迎向媒體公眾，逐一誠懇道歉說明，有一種「退無可退的赤裸與悲壯」！

至於蔡英文，看來真的是就此「躲到不見蛋」了！屈指可數露面的公開行程，依然保持她超過700天「遠離媒體、不訪問、不回應」的史詩級領袖身段。這使得民進黨理應面對大眾、至少對綠營支持者有所交待的「敗戰檢討」，一星期下來毫無任何進展。

再加上最擅長「生產民怨」的蘇貞昌內閣，至今也依然文風不動，所有部會首長不辭不換！倘若基層民意之中，原本還僅存一些「同情、鐘擺」的支持力，再這麼繼續拖下去，也還是得要「積等成恨」了！

一旦民進黨內沒有人敢去「掛蔡英文的鈴鐺」，用力搖醒民意繼續崩解的警訊；而蔡英文也不肯鬆手黨內控制，甚且繼續「在權力碉堡內以想像治國」！那就不只是蔣萬安出缺的台北市立委補選，吳怡農只能肉身祭天，包括國民黨與其他在野勢力就將「逐周、逐月」合理地吞噬更多中間選民與年輕族群，直到賴清德原有的些許優勢，也都被逼至懸崖。

這次民進黨大敗的主因，在於「基本盤出現根本性的鬆動」！即使中南部也是「藍綠票數逼近」，連同新北市的「綠票大幅縮水」，均顯示著綠營傳統支持者對「防疫表現、論文抄襲」極其厭惡反感，而非一味無感的「執政亂搞也支持到底」！

話說這一切敗亂的根源，會不會恰是蔡英文自己「論文、學位」種的因果？在坊間看來，純然靠著「權力一手遮天」的真假博士學位，最終非但「天不從人願」，老天還要無情殘忍地讓一整串「官學鍍金」的綠營博士，逐一卸盡權力的濃妝，在天理民意昭彰的明鏡之前，只剩被嫌棄的醜態與惡臭。

（作者為資深媒體人）