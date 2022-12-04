九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭去民進黨主席。在與台北市長候選人陳時中競選團隊餐敘時表示，她仍有很高的民意支持度，中央也有執政成績，這次選舉失利她歸咎於人民不想看到民進黨獨大。從台灣三十多年民主化過程來看，多次選舉都出現過鐘擺效應。台灣過去威權體制下長期一黨獨大，也讓老一輩餘悸猶存。台灣民主化後經歷過兩次政黨輪替，兩大政黨都失去過政權，也都重新執政。所以蔡總統得出這樣的結論並不為過，但這樣的說法作為選舉的檢討不僅對民進黨內努力認真的從政黨員不公平，更沒有看到台灣當前民主倒退的政治危機。

一黨獨大只是一種政黨權力分配的現象，其形成的原因與環境有很大的差異。如果一個政黨在有意義的選舉競爭中，長期持續掌握行政或立法的統治權力，如日本自民黨、瑞典社會民主工人黨都曾長期執政，只有短暫失去政權，這種政黨可稱之為「優勢政黨」(dominant party)。但是在非競爭性的威權體制下，執政黨不容許其他政黨有取代其統治地位的可能性存在。這種政黨則是「霸權政黨」(hegemonic party)，如中國大陸、越南、北韓等共產國家。政黨生態形成的原因很多，如憲政體制、政治文化、國際環境、社會特質及選舉制度等等都會出現不同的政黨體系。

所以只要是存在有意義的選舉競爭，透過公平、透明的選舉產生的執政黨，即便是長期執政，台灣人未必不能接受。台灣民主化經歷政黨輪替，進入民主鞏固階段，但是在司法獨立、行政中立、公民社會、大眾監督等方面的成熟度有待加強，加上權責不明的憲政體制與特殊的國際環境，台灣的政黨生態還有很大的變化空間。近年來民進黨的支持度一直大幅領先其他政黨。就拿最近一次今年十月，台灣民意基金會公布的台灣人政黨支持傾向，支持民進黨有33.5％、而國民黨18.6％、民眾黨只有15.8％。若說台灣人民不接受（民進黨）一黨獨大並不客觀。

2016年民進黨大勝，贏得總統與立法院過半，取得全面執政。當時就有人認為在所謂的「天然獨」的世代具有投票權後，以及民意主張獨立的比率一直穩定成長，民進黨會有穩固強大的基本盤。在「轉型正義」的大帽下，國民黨及其相關組織的財產被清算、沒收。國民黨內鬥加劇，苦無調和四方的共主。國民黨在2018年短暫颳起一陣「韓流」，被人視為迴光返照。四大公投在民意普遍反彈的情況下還鎩羽而歸，士氣低落到極點。而時代力量或民眾黨，不是淪為附庸被收編就是一人政黨難成氣候。在缺乏有力的反對黨的情況下，加上中美對抗激烈化，民進黨長期執政的可能性很高。許多人認為台灣未來將走向日本自民黨長期執政的優勢政黨體系。

其實台灣人並不怕在民主體制下公平競爭所產生的優勢政黨，台灣人民害怕的是民主體制的倒退。提出民主化第三波理論的美國政治學者杭亭頓就指出，民主倒退的原因之一是威權主義被再度需要。他認為新威權主義的來源有：民粹主義、種族主義、宗教原教主義和寡頭主義。除了民進黨長期慣用的民粹主義與族群動員，蔡英文更善於挑動兩岸議題，製造危機感與亡國感，利用人民的恐懼心理，進行威權主義復辟。蔡英文將權力無孔不入的擴張與恣意妄為，塑造以她為中心的新威權主義，把台灣帶向選舉威權。

民進黨這次的失敗，是人民對蔡英文新威權主義的反撲。被蔡英文收買和豢養的媒體與網軍，無法滿足民眾知的權利與理性論政的需要。失控的疫情與疫苗不被國際承認揭穿了疫苗民粹主義的謊言。裴洛西訪台後中共軍演證明抗中不僅不能保台，台灣還即有可能步上烏克蘭後塵。這次選舉蔡英文不但沒收黨內民主，更包庇林智堅的論文抄襲，挑戰台灣人的道德底線。台灣人怕一黨獨大？不，台灣人怕的是亞洲週刊封面上穿著龍袍的蔡英文。（作者為自由撰稿者）

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