總統及立法委員選舉將於1年多後舉行，這次選舉的重要性超越以往，因為民進黨執政已把台灣推向戰爭邊緣，台灣面臨和平與戰爭的抉擇，再不將民進黨下架，台灣恐陷入戰爭浩劫中。這次九合一選舉，民進黨抗中保台牌失靈，遭受全面慘敗，已經透露了一些民意趨向；相對之下，國民黨取得耀眼戰果，已為重返執政點燃希望之火。對國民黨而言，下次大選的意義不只在於是否重新執政，更重要的是能否再次掌舵，導正台灣已經偏離的航向，解除台海危機，確保台灣民眾生命財產安全。

推出最有勝算的戰將

誠如國民黨主席朱立倫所說，這回勝選連一分鐘的高興都沒有，因為如同一般選民解讀，討厭民進黨不等於支持國民黨，而「教訓」民進黨不必然就是要「下架」民進黨中央執政權。何況過去兩次總統大選顯示，由於民進黨抗中保台的蠱惑話術扭曲了眾多民眾對大局的認知，致使民進黨在認同問題上占了民意上風，國民黨如何導正民眾的偏差觀念與躁動激情，確實是一大考驗。國民黨雖然贏了九合一選舉，但能否乘勝追擊，壓制民進黨的政治騙術，重獲民眾的信心，獲得最後的勝局，實屬一大難題。

國民黨要贏回執政大權，主要關鍵有三：推出最有勝算的候選人、以平順過程產生候選人、有關兩岸關係的論述與重大議題的政見。候選人對勝敗的決定性最大，所以人選至關重要，而要推舉適當的人選既要公平，也要有平順的過程。兩者緊密相關，且缺一不可。如果過程公平且平順，但最後推出沒有勝算的候選人，或者是過程不公平又不平順，即使推出最有勝算的候選人，也將使其重創，而減損候選人在大選中的競爭力。兩者都要避免。

就人選來說，各界幾乎一致認定國民黨只有侯友宜有勝算，這次選舉的結果，可以說進一步確立了新北市長侯友宜在藍營內頭號戰將的地位，擁護他參選的呼聲更加高漲。其他如朱立倫、趙少康等人都有其弱點與局限，即使通過黨內初選程序取得大選入場券，要進一步擊敗民進黨候選人的機會微乎其微。因此，如何突破難題，為侯友宜排除參選障礙，使其順利出征，實為國民黨的最大考驗。

辦妥公平公正的初選

侯友宜能否更上層樓的關鍵首先繫於朱立倫主席是否能夠成全。朱主席先前已經明白表示，2024要推出最有勝算的人，近日又表示提名總統候選人一定「無私無我」，由此或可推斷，他御駕親征的可能性不高。如果他確能大公無私地做造王者，勇於排除難題，以最平順的過程推舉最有勝算的候選人，進而奮力輔選，結合在野勢力，最終取得勝利，則居功厥偉的朱主席將取得崇高的歷史地位，往後也將在國民黨執政的平台上發揮重大作用，於國計民生產生卓著貢獻。否則，藍營若自亂陣腳，內鬥激烈，將毫無勝算。

上次總統大選，國民黨初選規則制訂過程中，黨主席吳敦義被認為有意參選，蓄意打造一套於己有利的初選規則，以致引發黨內暗中較勁且耽誤提名時程。這次應記取教訓，不要再重蹈覆轍。這次國民黨推出候選人，不僅要過程平順無波，完全能取信於人，且越早推出人選越好，以便將全部心力集中對外，一致協助黨的候選人與其他政黨候選人競爭，甚至結合在野勢力，一舉下架民進黨。就此而言，最有競爭條件的朱立倫和趙少康實應以大局為重，及早宣布願意成全最有勝算的人選，讓其走完黨章明訂的初選程序，盡早做好準備踏上征途。

趙少康沒有黨職，情況相對單純，只要表態並積極輔選即可；朱主席則具有關鍵性影響力，如果認為可據此次輔選有成之功競逐，不放棄坐轎機會，就應趁早辭掉黨主席，投入黨內初選公平競爭；不然就應慨然成全，建立一套黨內外一致信服的初選機制，據以為黨、為國家推舉一位能贏回民意，進而引領台海邁向和平的戰將，則國民黨有厚望焉。