上月在印尼舉行的G20元首峰會上，中美領導人進行了3個多小時的會談。據報導兩國重啟對話，雙方的溝通「坦誠、深入、建設性、戰略性」。會後，拜登強調美國不會尋求與中國發生新冷戰，不會拉攏盟友抗衡中國，也不會與中國發生衝突和脫鉤等。

兩週後，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在MIT發表演講，也強調美國不會與中國經濟脫鉤，中美貿易金額從50年前的470萬美元，指數增長到今天的7500億美元。如今中國是美國第三大出口市場，這些貿易支持了75萬美國人的就業。從中美貿易獲益的不僅是大企業，更包含2萬5千家中小企業，總計在去年對中國出口了330億美元的產品。但同時她也強調，美國必須採取更多措施來對抗中國，例如加強出口管制、投資審查和強化供應鏈彈性等等。

貌似兩國關係出現和緩跡象，然而中國畢竟是擁有數千年信史的文明，對「緩兵之計」、「口是心非」的戰術拖延不會毫無認知。例如，「白紙運動」中外力介入的斧鑿痕跡，美國各地奔波拉攏盟友向中國禁運高科技產品，又組織五眼聯盟、QUAD、AUKUS以及多國合作的軍事演習，在歐洲、中東、東南亞、日韓進行的「價值觀外交」，種種「項莊舞劍，意在何方」，各國心知肚明。

美國在四處進行合縱，希望各國一起「脫鉤」中國。然而只以對付他人卻無互利基礎的合縱，實在難以戰勝「合作互利」的連橫策略。三年全球疫情近尾聲，中國國家主席習近平的第一個外訪，就是在中亞召開的「上海合作組織」。「上合」從最初成立時的6個成員國，發展至今成為8個成員國、4個觀察員國、9個對話夥伴的21個成員國的區域組織，總面積3600萬平方公里，約為亞歐大陸總面積的65％；人口34億，約為世界總人口的43％。既有天然資源豐富的國家，也有製造業發達、市場廣大的國家。此外，中國也是區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的創始國，包括東盟十國及日、韓、澳大利亞等國。再加上印度、巴西、南非、俄羅斯等「金磚五國」，以及「一帶一路」的貿易與基礎建設合作，各種連橫戰略都是為了爭取彼此更好的發展。反之，西方世界佔全球人口僅八分之一，就算聯合封鎖或制裁中國，成效恐怕也令人成疑？

過去四十年的全球化分工，成功創造了效率極高、十分複雜的生產供應鏈。也不過就在幾年前，《紐約時報》專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)還是這個精密分工體系的超級粉絲，然而最近他今非昨是，在11月初的專欄文章中認為，「中國出走」(Chexit)將是2022年歷史發展新形勢的關鍵詞。因為中國結束過去40年與西方經濟的穩定融合，而在今日卻因走錯道路而失去了美國的支持。

其實佛里曼文中說的一些中國「失去美國」的所謂趨勢，早在他寫《世界是平的》等書時就一直存在。如果當時都照樣可以全球化，而今日卻成了「脫鉤」的理由，那只能說是「匹夫無罪，懷璧其罪。」如果那些政府過度介入經濟的例子可以成為「除了中國，哪裡都行」(ABC；Anywhere But China)的理由，那麼一樣政府介入程度高的新加坡、越南，甚至歐洲國家（空中巴士、核能、綠能），以及最近立法大量介入電動車以及半導體晶片補貼的美國，都要被排除在企業投資的國度之外了。

其實佛里曼沒說到美國「脫鉤」的核心因素，還是墜入「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)的霸權心態。然而，正如美國總統拜登與商務部長雷蒙多所言，廣泛的全面脫鉤確實不可行，因為一旦全球分工中斷，恐怕陷入比1930年代大蕭條更可怕的經濟寒冬。由於供應鏈打掉重建，相當於上下游及銀行商業信貸資訊都得重來，大規模的失業、轉業訓練、再次就業過程漫長，生產力大幅降低、經濟復甦會變得遙遙無期。

既然有互利需求的不能脫鉤，那麼有競爭優勢的才脫鉤，豈不妙哉？美國晶片法案的心態似乎就是如此。然而，晶片畢竟只是中間財，必須靠廣大最終消費財的終端需求，才有生產的價值。只靠西方世界全球八分之一人口的市場，能支撐股價估值所看重的高增長潛力嗎？一旦市場需求中斷，晶圓代工的高毛利還能維持嗎？美國大型企業原來獲利最大的來源是品牌、通路，如今想投入耗水耗能的晶片生產領域，走賣肝的辛苦製造環節，真的符合經濟學開山鼻祖亞當史密斯(Adam Smith)、李嘉圖(David Ricardo)所說的絕對優勢理論、比較優勢法則嗎？

全面脫鉤勢必兩敗俱傷，但即使只在半導體領域脫鉤，也未必能符合美國利益，未必能維持美國領先地位。畢竟在航天太空、衛星定位、高鐵等領尖端科技領域，中國大陸已經證明，擁有最廣泛製造業產業光譜的經濟體，即使在某個科技領域被封鎖之後，只會更猛烈更迅速地加大投資研發，反而帶來持續進步的科研成果與經濟繁榮的果實。

未來可能的發展會不會與佛里曼觀點剛好相反？心裡熱衷脫鉤，但卻言不由衷的美國，在如此多的立法補貼國內產業，打壓國際競爭的2022年，成了後世歷史學者分析「美國出走」(USexit)的關鍵一年？（作者為香港中文大學金融系副教授）

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