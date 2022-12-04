在高層不斷勸進下，甫高票連任台北市議員的「藍營新戰神」王鴻薇終於點頭再度披上戰袍、投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，由於綠營早已確定推出前台北市黨部主委吳怡農，這場選舉確定再由藍綠爭霸。在上周剛結束的九合一大選，民眾已用選票展現台灣的民主價值，給了執政黨一記當頭棒喝，「政治不是誰說了算」，已逐漸成為台灣民眾的共識！

不管是吳怡農或是王鴻薇都是一時之選。吳怡農年輕帥氣，不少民眾爭相當「農夫、農婦」，個人魅力極強。但其最大的問題是集民眾最不愛的政治人物特質於一身，包含政二代（為民進黨大老吳乃仁侄子）、擔任市黨部主委期間大量黑道分子入黨疑雲、上台發言卻「忘詞舔嘴」的草包行為，都恐讓人望而卻步。

而藍營的王鴻薇，四屆議員累積足夠的經驗及基層能量，爆發力不同小覷，且其在此次九合一大選表現亮眼，對於凝聚泛藍選民具有極強號召力。惟其在蔣萬安當選市長後短短幾日，從頻被點名、公開拒絕再到承擔責任，轉變之快亦難免引起部分選民反感，這也是未來王鴻薇面臨的重要課題。

對於另外兩個小黨（民眾黨、時代力量）而言，民眾黨剛在台北市攻下4席議員，大可坐等藍綠廝殺。而對在九合一選戰中受創甚深的時代力量，則在這場補選陷入路線及角色的抉擇問題，時代力量在此次大選僅當選1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉民代表及1位里長，成績非常不理想，選後又隨即爆發黨內權力鬥爭問題，留下黨內發展隱患。

時代力量自從2014年太陽花學運崛起之後曾備受民眾期待，並在2016立委、2018縣市議員取得亮眼成績，但隨後隨者政黨路線及理念分歧（自主派與友綠派衝突），幾位爆發四波立委及議員的退黨潮。面對此次大選結果，黨內立委王婉諭也不諱言時力的困境仍是來自定位矛盾。

最尷尬的是，時代力量基本已被台灣民眾定位為「小綠」，獨也獨不贏台灣基進、中間選民吸引力也大輸民眾黨，顯然已失去價值。這次北市第三選區立委補選，更考驗時代力量的智慧，若其想發展組織，就應該支持王鴻薇。若王鴻薇順利選上，則原時代力量重要成員之一的吳崢將能遞補上台北市議員（松山信義選區落選頭名），對其組織發展尚有助益，也能向外宣示其自我路線發展的決心。如幫助吳怡農，不僅坐實「小綠」之名，對其政黨發展也無實質助益。

從太陽花至今短短8年，時代力量已從風光無限到掙扎在生存與泡沫化之間，再回頭看當年熱情支持的民眾，何等諷刺！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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