打著「抗中保台」的旗號，民進黨政府大肆封殺大陸產品，要求大專院校從明年開始，一律將大陸的資訊通信產品排除在外，如若是現在正在使用的，則要求快速進行淘汰更換，並打算將禁令擴大到所有電子產品，要將一切大陸品牌阻擋在台灣之外，試圖削弱大陸對台灣的影響，把台灣人民變成瞎子與聾子，不僅容易擺佈，也方便灌輸有「獨」思想。

蔡政府在毫無根據情況下，就對大陸電子產品予以封殺，要讓任何大多數人看得到、聽得到的地方，都不允許有大陸電子產品存在，這顯然就是要給台灣人民一個暗示，認為用大陸電子產品就可能被監視、被監聽，在台灣製造一股針對大陸電子產品的「竊聽風雲」，讓台灣人民萌生被大陸監視和監聽的恐懼心理。

然後，台灣人民就可以任由民進黨操縱，把台灣人民的眼睛蒙上、耳朵堵上，任何民進黨不喜歡看到，或者不想聽到的畫面和聲音，都不讓台灣人民接觸到，民進黨竟然為了那點有「獨」思想，就要讓整個台灣回到石器時代，以後通信就靠飛鴿傳書嗎？

跟隨美國腳步以資訊安全為由禁用所有大陸電子產品，蔡政府此舉未免矯枉過正，如果真要執行禁令，那也就意味著沒電腦可用了，以現在大陸全供應鏈的製造能力，試問還能找到一台電腦裡沒有任何大陸製造元件嗎？

美國對華為和大疆喊打喊殺，為此採取了一系列嚴厲制裁，要將華為和大疆趕出美國！可這麼多年過去了，華為的通信設備，現在都還被美國政府部門使用著，德國更是在無人機招標上，特意指定要採購一款大疆無人機，都沒看到這些西方國家，有多麼怕資訊安全受到威脅，民進黨政府卻偏要以莫須有的理由，將台灣搞得民不聊生。

抗中保台只是幌子，民進黨政府為此不斷擴大大陸產品禁令，西方國家都不敢說離得開中國電子產品，更不要說台灣了！而且，蔡政府是不是真有決心和能力徹底拒絕大陸製造的電子產品，這還是一個問號呢，之前拍手叫好的無人機表演，民進黨一個勁地在那裡吹噓台灣實力，最後發現吹了半天，吹的居然是大陸製造的無人機。

日前更曝出，蔡政府給國軍採購的軍需用品，居然還是從大陸發過來的，跟大陸採購軍需用品，再到寄予厚望的無人機，居然都是大陸製造的，本來亟欲封殺所有大陸產品，卻又從大陸採購軍需用品，再來硬拗這批軍需用品，是在大陸的台灣廠商製造的，所以不算大陸製造。

MIC已經無所不在，幾乎遍布食衣住行各個生活範疇，強推禁令、被迫不用，又尋不著平價替代產品，只是在跟自己過不去，也是在給台灣人民找麻煩，當然綠朝達官顯要並不在意這些，然而，民進黨的雙標，掩耳盜鈴、自圓其說，卻由此可見一般。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※