大陸「優化防疫20條」未能有效督促地方做好精準防疫，因烏魯木齊火災而觸發的「白紙運動」，促使習近平下決心整頓基層亂象，趁會見歐盟委員會主席米歇爾時，將「白紙運動」定性為「以學生為主」、「對疫情感到沮喪」，並透露持續3年嚴防死守的防疫路線即將改變。

對民間抗爭謹慎定調

習近平並未將民間反防疫抗爭拉高至「顏色革命」層級，也沒有訓斥米歇爾「干涉內政」，說明北京在對政權穩定有信心的前提下，對基層民怨有所體諒。隨後各地開始調整措施，取消「層層加碼」，民間抗爭很快平息下去。歐盟官員轉述會議的隻言片語，難免會有偏差，陸方也未逐字逐句予以證實，北京最高層對近期民間抗爭的真正態度究竟如何？

一篇發表於12月2日，具有解放軍背景新媒體的文章《要看到問題，更要看到希望》透出了重要訊息。文中承認「社會層面普遍的疲憊、焦慮和壓抑」現象，還批評一些地區「防控措施副作用不斷累積」、「在政策執行上產生了走形走樣失誤，發生了個別亂象」，認為「該管住的要管住，該放開的要放開」。

一向講究絕對政治正確的大陸軍方媒體，發文批評防疫亂象、承認社會「疲憊、焦慮和壓抑」，基本上與歐盟官員的轉述相互驗證，可以視為陸方權衡再三後，對近期民間抗爭的謹慎定調。換言之，北京淡化「白紙運動」的政治意義，一方面是不「上外部反華勢力的當」，另方面也是看到問題，決心解決問題。

果然主管防疫的國務院副總理孫春蘭連續兩天開會，請大陸各方專家背書，正式提出Omicron「致病性減弱」、「走小步不停步」、「新形勢新任務」等表述，成為地方省市快速轉變、調整防疫措施的「尚方寶劍」。北京、廣州、重慶、珠海等地開始呼籲民眾「非必要不做核酸」，並撤除檢測站；北京原本關閉的一些大型商場也陸續恢復營業。

大陸依託新型舉國體制與治理效能，新冠病毒剛爆發時，雖受到嚴重打擊，但迅速採取應變措施，病毒迅速清零，次年Delta變種病毒侵襲仍能有效防控。過去2年多以來，大陸基本民心安定，產業供應鏈運作如常，2021年大陸經濟穩定成長，成為全世界羨慕的對象，台灣出口在大陸帶動下表現亮麗，頻創新高。

凝聚政府與民間共識

不過，高傳播率、低致命性的Omicron疫情卻為大陸基於「動態清零」的「精準防疫」策略帶來挑戰，主要出在地方政府難以承擔全民篩檢、隔離方艙、閉環轉運等高昂成本，因而以簡單的「一刀切」方式阻絕病毒，手段粗暴，缺乏服務精神和人文關懷，讓民眾產生嚴重的「被壓迫感」，加上「權力尋租空間」滋生，以防疫為名義的基層腐敗更點燃民間怒火。

如今北京高層承認面臨「新形勢新任務」，代表大陸必須做好放開前的準備，將防疫資源轉向老弱易感染者，首先須有效提高老年人疫苗接種率。

根據大陸官方數據，80歲以上完全接種率僅65.8%，加強針接種率只有40%，香港80歲以上老人打滿3針者也才超過6成，說服老人施打疫苗難度非常高。但Omicron老人感染率高，若不能及時提高老人疫苗施打率，將導致數以百萬老弱病亡潮，政治代價會非常大，但又不能「逼打疫苗」，或強迫老弱者「逆向隔離」與家人分離，否則將再度激化官民矛盾，的確是大陸各級政府治理水平與溝通能力的巨大考驗。

大陸改革開放歷程，其實就是一部「闖關」史，1980年代物價雙軌制、1990年代國企下崗潮，都觸及千萬基層民眾的生計，也成為當時影響大陸穩定的敏感議題。如今，大陸必須要面對觸及生命的又一次闖關，當務之急是凝聚政府與民間的共識，做好提升疫苗接種率、儲備特效藥物，以及養老院防疫等準備。從台灣、香港、新加坡經驗來看，這些準備同樣需要大量的政策和人力配套，相信大陸的舉國體制可以妥善因應。