美國有位癌症專科醫生說，在他看過的癌症病患中，如果丈夫罹癌，多數妻子都會留在身邊。但如妻子罹癌，百分之八、九十的先生會離開。

台灣曾經有位先生，當妻子罹癌時，居然訴請法院離婚，法官也居然准離，理由是一方罹癌，已失去夫妻共同生活的意義。這種離婚對妻子真是情何以堪。世界上現仍存在很多男權社會的國家，女性受盡欺壓與不公平的待遇。令人感覺，男人的心比女人壞。

男人壞，女人也壞

但這幾年我們成立的無子西瓜基金會及天使居長照財團法人，在照顧老人的案例中，也發現不少女性很惡劣的事。有對夫妻，丈夫洗腎，健康狀況極差，拖了幾年還是走了。在他生病的這幾年中，妻子遠赴美國與子女全家住在一起，美其名照顧孩子，其實是躲避照顧病夫的辛苦，朋友中無人不曉。及至丈夫逝世，她仍滯留美國，並未返國奔喪。躲避照顧終身伴侶，令人搖頭，但未返國瞻仰遺容，我倒覺得可以接受。人已往生，對著曾裝生命的臭皮囊鞠個躬毫無意義，何況還要跋涉千里回來呢？

夫妻分住 難為老母

另外有對夫妻，60歲左右，妻為照顧孫子，遠赴加拿大溫哥華。溫哥華是全世界最適人居住的城市之一，曾經排名第一。這位妻子一去就是四年未歸，在台灣家裡留下丈夫與年逾90多歲的老母，加一外勞，相依為命。

丈夫實在寂寞難耐，每年會去溫哥華小住兩三個月，他告訴我這是他一年中最快樂的二、三個月。我問他這二、三個月，台北家中的老母怎麼辦呢？他說有外勞照顧，另也拜託好友，隨時注意。萬一有事，他會很快回來。

我說萬一老母親夜裡中風，40分鐘黃金時間要送醫院，否則不是終身癱瘓，就是再見了。談到這裡，他無言以對。我想他或許在想，萬一這樣也好一了百了，90多歲的「垃圾」，早清掃也是很好的事。

做小三還有理由

台灣離婚率曾經亞洲第一名，離婚原因雖然很多，但丈夫搞小三常是重要原因，所以男人是壞人。但是男人外遇，對象多是女人。女人如都不給男人機會，男人搞小三事例將大為減少。女人為甚麼不能多同情一點其他女性呢？

有次一位正要做別人小三的女性被問到，為何要去破壞別人的家庭？她說你們都罵我，但別的女人把我丈夫搞走了，你們怎麼不去罵她們呢？說的也有道理。男人搞小三，是壞人。去當人家小三的女人也是壞人。人無分性別，男人女人都好，也都壞！

上帝創造世界，先造男人再造女人，所以世界上就只男人、女人兩種人。要怎樣使他們成為好人呢？很困難，因為人有罪性，血液裡流有犯罪的基因。明知不該做的事，就是會去做，明知應該堅守的事，有幾人能守住？

我非聖人 也非白痴

男歡女愛，機會來臨，哪個男人守得住？所謂柳下惠坐懷不亂，只是想像的事。如果真有柳下惠坐懷不亂，只有兩種情況，柳下惠是比孔子還好的聖人，或者柳下惠是個白癡。有次演講觸及此方面話題，一位女聽眾問我，王先生你會守得住嗎？我說你以為我是聖人或白癡嗎？大家笑笑！

聖經上的使徒保羅說：「我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去做。立志為善由得我，只是行出來由不得我，我真是苦啊！」

聖經上也說：「沒有義人，連一個也沒有！所以遇到這種事，唯一的方法就是躲避，遠離試探。」

聖經主禱文說：求神讓我們遠離試探，並沒有求神讓我戰勝試探。所以不管男女，凡是遇有可能有吃野食機會時，趕快逃跑吧！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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