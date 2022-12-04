前新竹市長林智堅所引發的論文抄襲風暴並沒有因選舉結束而落幕。持續有綠營政治人物因選舉過程中藍綠互相攻防、檢舉，最後落得敗選、學位兩頭空。其中，又以鄭文燦碩士學位被台大撤銷一事對民進黨影響最大，徹底打亂蔡英文的接班布局，其後座力之大，相信是蔡英文當初力挺林智堅所始料未及的。

事實上，鄭文燦學位被撤銷，不但影響鄭個人未來的政治前途與黨內權力接班，更連帶影響民進黨如何面對道德價值是否要重整，及蔡英文博士論文是否要提前解密的難題。如今民進黨要思考的已非簡單的「一屍N命」，或派系如何分治的數學問題，而是整個政黨要如何重建人民信任的政治大哉問。

雖說鄭文燦第一時間表示坦然接受學位被撤銷，並以政治或其他事情就回歸其他標準來回應。但從鄭的回答即可知，他顯然低估了論文抄襲背後的道德、誠信反作用力，忽略了政治人物與政客最大的差異就在於此。當政治人物失去道德與誠信，其所有論述都將成為空話，縱使再祭出抗中保台牌，也無法令人民信服。民進黨此次選舉之所以慘敗作收，正是選前一再雙標，挑戰人民道德與誠信底線所致。

此外，就民進黨的權力接班布局而言，鄭的學位被撤銷，勢必影響後蔡時代誰可以接任黨主席，甚至誰代表民進黨參選2024大選的問題。放眼望去，此波論文抄襲風暴，黨內大咖只剩賴清德、蘇貞昌與陳建仁3人未遭受波及。然而，民進黨選舉大敗，人民無疑是用選票全面否定蘇內閣的政績。而陳建仁又缺乏個人選舉實績，在凡事講究政治實力的民進黨內，自然無法見容於黨內各派系。

最後，民進黨檯面上政治人物，就僅剩高舉道德大旗的賴清德一息尚存，有機會代表民進黨挑戰總統大位。但7年前，賴清德同樣高舉道德大旗，以議長涉賄為由，未審先判，不惜賠上被彈劾及市政空轉的罵名，捍然拒絕進入議會長達232天。如今，用相同標準，倘若賴對論文抄襲所引發的民進黨道德、誠信風暴全都視而不見，賴又將如何自圓其說、說服人民自己與眾不同、沒有雙標？

道德、誠信永遠是台灣人民檢視政治人物的最後一道底線。回顧上一次民進黨面臨滅黨風暴就是因陳水扁貪汙，自毀誠信，重創民進黨高舉的「清廉、勤政、愛鄉土」形象。如今，歷史再度重演！後扁時代強調高學歷、專業的民進黨接班梯隊，在執政後期亦因「論文門」而再一次重創形象。蔡總統雖得以密件方式封存自己論文30年，但倘若低估論文門後續引發的道德、誠信風暴，蔡英文的論文門恐難堪地成為在野黨總統大選時的提款機。

（作者為立委國會辦公室主任）