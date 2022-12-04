台北市立委補選未登記先開打，國民黨參選人王鴻薇以「黑金」猛攻民進黨參選人吳怡農，並讓吳難以招架，公開呼籲黨中央出面「處理黃承國的爭議」。說來諷刺，九合一選舉投票前1周，身兼民進黨主席的蔡總統喊出「用選票終結黑金政治」，但曾被她聘為總統府國策顧問的現任黨中常委黃承國，卻是連綠營自己人都認為是有黑底的金主。

黃承國對民進黨取得和鞏固全面執政的地位，即使在正面選戰中說不上戰功彪炳，但至少在「隱蔽戰線」上算是懋功勛績。所以，蔡總統才聘他為國策顧問。

此際吳怡農無論是「臨危受命」或「積極進取」參與補選，黃承國原本應是民進黨在選戰中的重要操盤手。但吳那麼直白地要求黨中央處理黃的爭議，好似逼迫蔡英文要有「棄黃保吳」的目光。究竟蔡英文會不會「目光如豆」，只看見當選後任期才1年的立委，就拋棄甚至犧牲有護衛大片江山之功的黃承國呢？

吳怡農為了自己的政治進階，嫌棄和他一樣擔任過台北市黨部主委的黃承國，而只想把對自己選戰不利的因素歸咎於黨中央。這樣的態度可能讓支持者覺得吳沒能力在逆境中找出突破口，且民進黨內的各派系也未必認同。

黃承國好歹也「功在黨國」，而吳怡農過去所以在黨內擁有光環，卻是來自於新潮流系大老的伯父和父親。也因此，蘇貞昌在面對媒體詢問「處理黃承國」的意見時，也僅顧左右而言他地表示「每張選票都代表著期待，會好好聽取各方意見」。身為行政院長向黑道宣戰是應有的職責，但蘇的回應哪像閣揆？

九合一選舉投票前，爆出與警政署長同級的最高階警官，曾在台北「88會館」和有治安顧慮的道上人士歡敘，乃至於迄今未破案的台南「88槍擊案」，背後都透露出政治與黑道間「共榮共治」的關係。而一向愛震怒、斥責部屬及拔人官的蘇貞昌，對這些事表現出的「無為而治」，難免讓人嗅出黑金政治的味道。

台灣走美式選舉的民主，選舉要花一大筆錢，而黑道撈偏門發了財後，可成為政黨或特定候選人的金主。一旦黑道支持的政黨執政後，就可能得到合法掩護非法的回饋，使經營的事業蒸蒸日上，然後再投資到執政黨身上。而這也是黑金政治形成的基本模式。

李登輝執政也曾有過「黑金政治」時期，但在「威權統治」時期的國民黨中常委卻從未有具黑道背景者。現在的執政黨中常委即使只是曾有「黑」底，但難道這是「民主進步」的合理現象？徐巧芯指黃承國是吳怡農的「背後靈」，其實黃也算是民進黨的「守護靈」。只是，這種黑金政治滋養的背後靈，想要驅散可沒那麼容易。（作者為民主文教基金會董事長）