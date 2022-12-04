在社群媒體上，出現不少日本人把水獺當寵物養的影片。呆萌呆萌的樣子，還真是可愛，讓人忍不住心動。要先提醒，水獺在台灣是已瀕臨絕種的「極危」保育類動物，不能私自飼養、販買。

水獺在日本與台灣都曾經非常普遍，如今早已消失，台灣只剩金門還有；日本人飼養的水獺是小爪水獺，大多是從東南亞進口，不是日本的原生水獺。水獺種類很多，台灣的水獺應該是歐亞水獺，這種水獺與江獺、小爪水獺都是亞洲常見的水獺，小爪水獺的體型最小。

清朝光緒二十年、西元1894年，恆春知縣陳文緯主修、屠繼善總纂的《恆春縣志》就記載了水獺：「似狐而小，青黑色，膚如伏翼，一名水狗。」日治時期學者青木文一郎，在1913年將台灣的水獺歸類為歐亞水獺亞種的中華水獺的一個族群。堀川安市1932年出版的《台灣哺乳動物圖說》提到水獺分布於全島海拔1500公尺以下的沿岸與河流。

儘管在1980年代，台灣還有關於水獺的零星記載，但最後一次確切紀錄是1989年在楠梓仙溪上游捕獲兩隻水獺；目前只剩金門還可以見到野生水獺的蹤跡，動物學家估計只剩不到200隻，而且數量還在繼續下降。

根據考古研究，在台南市的菜寮溪流域有發現水獺化石，年代推測是更新世中期，距離現在100萬至45萬年前。在台中市沙鹿區的南勢坑考古遺址，也發現水獺的骨骸，同時也發現其他動物的骨骸，推估距離現在800至400年前，是原住民捕食後的殘骸。

水獺很早進入人類文明，在新石器時代遺址就有水獺蹤跡，也被人類記載，最有名的是戰國時期成書的《孟子》提到：「為淵驅魚者，獺也。」西漢成書的《禮記》提到：「獺祭魚，然後虞人入澤梁。」晉代干寶寫的《搜神記》提到水獺成精，化為女子魅惑河邊行人。

古人不但觀察水獺的習性，還寫入小說，甚至早就開始馴養。南朝梁的《本草圖經》記載：「獺，…北土人亦馴養以為玩。」人類不只玩獺，還變成捕魚產業。唐朝段成式寫的《酉陽雜俎》記載有人「養獺十餘頭，捕魚為業」。後來幾個朝代的「水獺漁業」也非常興盛，史書都有記載。一直到了1960年代以後，隨著工業化的大規模發展，環境汙染嚴重，全世界的水獺陸續瀕臨絕種，台灣的水獺也難逃浩劫。

提起已經絕種的台灣原生種動物，許多人最知道的是雲豹，但絕種已久。水獺在台灣本島的滅絕時間才30年，總算金門仍有。

愛台灣，不能只是感嘆並且懷念已經絕種的台灣原生動物，更該認真珍惜正在瀕臨絕種的水獺、石虎等珍貴物種。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）