【王國南將軍原著】

●聖他安那基地基礎訓練

抵達洛杉磯後，即乘專車往空訓基地（S.A.A.A.B.）基地。次晨，去醫院體檢，除瞳孔不放大外，一切猶如在昆明時所檢查之方式，其中包含了（X-Ray）。此處為美國陸軍航空兵基礎訓練基地，凡是盟國受訓的軍人一率以此基地為起點。9月15日開訓後，早晨有美式軍訓3小時，同時英語課正式開課，課堂上採用Micro-phone，讓自己能聽到各自的語音以校正個人之發音。除日間上課7小時，夜間有自習，至22時後始能就寢。我們受訓之學員大都為軍官，而美軍學科教官，則官、士兼有。以國際禮節論，實有不方便處，乃規定在營內不佩帶階級，外出時則要求服裝整齊，佩帶齊全。抵SAAAB不久，開始發放薪餉，比照階級支給，規定數目：少尉140美元，中尉170美元，上尉190美元，少校240美元，在抗戰艱苦民不聊生之際，吾人優居國外，而得到豐厚之待遇；自感有愧。

●接觸美國

在基地的第二個周末的時候，忽然接到一個通知邀請錢、王、劉、胡等4位上尉。原來是錢上尉與基地指揮官個別談話時抱怨：No fun，指揮官就讓他的祕書Sussan安排了這個Party，女方除Sussan本人外，並約了3位基地工作的職員。Sussan住New Port，下班她就來接我們到她家。晚飯是一頓豐富的牛排大餐，再加上一杯葡萄美酒，大家都吃得淋漓盡致。4人中以錢上尉的英文最好，所以他發言的機會也最多，小姐們都輕聲細語，也隨時注意不致於冷落了我們其他的3位。我們談中國的概況，也談來美一路上的經過；她們談美國的風俗習慣，談中國在抗日戰爭中的犧牲對世界和平的貢獻，更異口同聲的讚揚蔣夫人不久前在美國國會的演講。

1943 王國南。4位小姐之一於1946年結婚時，寄來喜帖的信封僅僅寫著：CAPT. K .N. Wang . Chinese Airforce, China . 結果仍然寄到。中國當時的郵政很值得讚賞一番。（圖文：作者朱力揚提供）

美國基地的女職員，經常主動邀約中國軍官到家中進餐，而八大隊的軍官們則在基地附近的中國餐館回請她們。 中間那位就是英俊瀟灑、英語流利的錢上尉。（圖文：作者朱力揚提供）

●毛邦初將軍來探訪我們

10月3日，我國空軍副主任毛將軍由美空軍基地司令羅伯森上校等陪同抵達本營舍，全體整隊恭迎受檢，並點名訓話。午後4時，副主任毛將軍校閱美軍之學生團約計8千人。吾等則列隊於閱兵台前陪閱。閱兵場外立了參觀民眾（學生家長）鼓掌致敬。受校學生個個精神煥發，步伐整齊，足證美空軍訓練有素，士氣旺盛。在校閱之前，曾吹奏中華民國國歌，並向毛將軍致敬禮。分列式進行時，曾奏我國抗戰名曲歌〈義勇軍進行曲〉。

中國空軍駐美代表毛邦初將軍，經常到各基地檢閱中國空軍受訓的人員。（圖文：作者朱力揚提供）

學員接受星象定位訓練（圖文：作者朱力揚提供）

受訓學員旅遊亞利桑那州印地安人保留區（圖文：作者朱力揚提供）

受訓學員應邀到民間活動演講（圖文：作者朱力揚提供）

●好萊塢著名華裔女星黃柳霜宴請學員

10月10日國慶日，洛城華僑均有慶祝標語綵燈等，並邀請中國軍官參加他們的慶祝活動。10月15日上午全體中國軍官分乘3輛大型公車去洛城，有美婦女協會特請華僑小姐十數人導遊Hollywood大街，參觀「Metro Goldwyn moyer」（中譯米高梅製片公司）。製片場所散布於山谷間，布景多為一堵牆，加上彩繪而已，但攝製認真。又參觀N.B.C.廣播電臺。當晚，由當時好萊塢著名華裔女星黃柳霜，在Biltmore Hotel宴請我們全體與教官及夫人們，席開十餘桌。餐後複返中國軍人俱樂部舉行舞會，伴舞者多為華僑小姐。

全體學員應邀參加洛城國慶酒會（圖文：作者朱力揚提供）

全體學員旅遊米高梅製片廠和著名影星平克勞斯貝（Bing Crosby）父子合影。（圖文：作者朱力揚提供）

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】