「輸水管道的管材有很多種，從早期的混凝土管、鑄鐵管、鋼管、玻璃鋼管、塑化管，到現在城市建設發展中以球墨鑄鐵管作為供排水主選管材，這是整個世界管道發展的一個趨勢。」方正的臉上洋溢著笑容，話語輕柔，一身工裝的傅學仁對自己所從事的行業如數家珍，自信從容。

傅學仁今年62歲，台灣高雄人。2014年，傅學仁來到福建省三明市，創辦福建台明鑄管科技股份有限公司，主營球墨鑄鐵管等管道及其異型管件、配件的開發製造。經過8年的打拚，其企業迅速發展壯大，已成為集研發、材料、設備、投資以及項目建設、運營管理為一體的科技型綜合公司。目前，該企業是中國東南四省唯一生產大口徑球墨鑄鐵管的企業，其產品廣泛應用於城市供配水、中水回用、新農村建設和城市輸氣等領域，成為同行業龍頭。

傅學仁畢業於台灣中原大學機械系，擁有豐富的機械鑄造產品研發經驗。然而，精深的專業知識並沒有限制其對大陸管道市場的敏銳嗅覺。他告訴記者，早在2001年，他便來到新疆，主導籌建並設立新疆國統管道股份有限公司，擔任公司董事總經理10年。其間，他帶領企業成功實施「東進西出」戰略，實現產品（預應力鋼筒混凝土管PCCP）複合增長率全國首位。企業成立僅6年，完成了融資平台打造，成為大陸PCCP行業首家上市公司。

談到來三明創業的原因，傅學仁說，在大陸，球墨鑄鐵廠家的分布主要集中於北方，南方相對空白。一次偶然的機會，他發現三鋼集團所在地的三明市具備發展球墨鑄鐵管的條件，「三鋼的小高爐是球墨鑄鐵管得以生產的重要前提」。於是傅學仁便帶領創業團隊來到福建發展。

在傅學仁前期積極的穿針引線下，他代表台灣國統國際股份有限公司與福建三鋼集團共同組建福建台明鑄管科技股份有限公司。傅學仁說，起初企業經營的並不順利。「由於是新成立的公司，剛開始客戶對我們生產的產品認知度並不高。」傅學仁沒有因此停下腳步，他帶領團隊一方面研發新的技術，另一方面主攻政府市場。

2017年，傅學仁的公司迎來重要轉機。其團隊經過力拚，從眾多競爭對手中脫穎而出，承接了大陸國家重點工程南水北調北京段大份額的業務，企業品牌一炮而紅，由此躋身行業第一梯隊。經過多年的耕耘，其企業產值目前已達到10億元人民幣規模，公司員工有600人，傅學仁本人也成為公司個人最大股東。

關於企業未來的發展計畫，傅學仁雄心勃勃，「目前企業已在籌備上市，希望達到當初的設計產能，計畫在西北再建工廠。」話語剛落，傅學仁補充說道：「凡事追求平常心，做好當下事情最重要」。

據三明市委台港澳辦副主任林秀華介紹，福建台明球磨鑄鐵管項目的投產，填補了福建省在該領域的空白。2015年，傅學仁的企業團隊入選福建省第四批「引進高層次創業創新海外創業團隊」。2019年4月，傅學仁被福建省總工會授予「福建省五一勞動獎章」。

在福建的創業經歷讓傅學仁感觸很深。他說，福建和台灣語言相通、文化相近、風俗習慣相似，台灣人來福建基本沒什麼差別。「福建是對台交流的前沿，國家出台的很多惠台政策在福建都能很快得到實施，這對消除兩岸的阻隔起到了很大的積極作用」。

因創辦企業優秀，傅學仁擔任了全國台灣同胞投資企業聯誼會理事、三明市台商協會會長。他說，大陸擁有非常廣闊的市場，而台灣的多元化可以在大陸挖掘到很多機遇。相比其他外資企業，台商有和大陸民眾同等的機會參與國家建設和發展。希望能夠發揮自己所長，進一步做好惠台政策的傳達和宣導，幫助台協企業共同成長。（雷朝良/福建）