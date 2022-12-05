台積電將在周二（12月6日）舉行美國亞利桑那州五奈米新廠的「首批機台設備到廠」（First tool-in）典禮，美國總統拜登、商務部長雷蒙多、國發會主委龔明鑫、台積電創辦人張忠謀夫婦、董事長劉德音、總裁魏哲家、還有主要客戶、供應商、亞利桑那州州長等高官政要都將出席，堪稱是台積電所有新廠裝機典禮最隆重的一次。。

超高規格的新廠裝機典禮，說明了亞利桑那廠是背負高度政治任務的里程碑，當跨國企業規模擴張到一定程度，必然無法逃避國際政治變局的挑戰，今年俄烏戰爭爆發後，幾百家歐美日跨國企業退出俄羅斯市場，以一元轉讓、甚至贈送的架構賣給當地的財團或是資深員工，在俄羅斯經營數十年的基業瞬間瓦解，母公司承受巨額的虧損，損失極為慘烈。

台積電是中美晶片戰爭的戰略標的，華盛頓與北京政府對台積電有高度需求，政治壓迫無法如願則會施出政治手段懲罰，中美兩國政府對著台積電的棒子與胡蘿蔔用到極致，台積電夾在中間，順了姑意失嫂意。張忠謀已經退休，但是劉德音與魏哲家兩人所領導的台積電經營團隊，早已疲於奔命於白熱化的產業競爭與熱烈炒賣半導體題材的華爾街之間，卻必須想出庖丁解牛的高超手法，在中美政治鬥爭的槍林彈雨之間求活，的確是前無古人、可能也是後無來者的超高難度挑戰。

北京政府對於台積電亞利桑那廠盛大的裝機典禮，當然不能袖手旁觀，在台灣九合一地方選舉期間，「掏空台積電」就成為選舉期間一度熱議的話題，中國與台灣網軍圍繞台積電展開了一場熱戰。大陸安邦智庫針對這個議題出具的研究報告，是中國攻擊台積電美國廠的總結，安邦智庫以台積電員工帶貓帶狗攜家帶眷移居美國出發，再解剖台積電對美國市場、美國技術的依賴，認為「台積電在美國建廠並不只是簡單的增量投資，而是一次會對台灣地區造成重大產業衝擊的產業和人才轉移。」拉開了美國「掏空」台積電的進程，這道門一旦打開就難以關上，很可能成為不可逆的進程。

不過，現在談台積電的美國廠、或者日本九州熊本廠的海外投資，會「掏空」台灣總部，都還是捕風捉影的臆測，實質上的效應是在九合一劇烈的選舉中產生打擊對手的效應，以及在中國國內凝聚半導體產業內部團結之用。台積電亞利桑那廠固然為了設廠，將台灣周邊的供應鏈生態系都在美國複製打造，但是亞利桑那新廠產能只有2萬片、加上張忠謀已經預告的三奈米廠，加總還不到台積電總體產能的5％，所謂帶貓帶狗移居的500名台灣員工，不論是佔7萬名全體員工、或是近5萬名科技工程師，比例都極低。

還有，亞利桑那廠預計到2024年才開始量產，實際考量了美國員工難尋，成本遠高於台灣等不利因素，因此從新廠規劃、員工訓練、裝機、到量產，都比台灣南科的五奈米廠要慢超過一年，這是台積電對台美兩地半導體製造進度的「套利管理」，在台灣母廠能夠徹底把握五奈米製程，再使用於亞利桑那廠（九州熊本廠是採用FinFET技術生產的二八奈米成熟製程），如此確保美國與日本新廠能夠順利量產，快速達到與台灣工廠同樣的良率，降低並控制跨國管理的成本於一定的範圍之內。

台積電用「相對先進的製程」來規劃美日新廠，不只確保了股東權益，符合美日政府的期待，還能維持最高的內部管理績效，而美日新廠的經營團隊，甚至可能就地強化與台積電的客戶、供應商之間更密切的策略聯盟，更進一步掌握最先進的半導體技術與產品的先進趨勢，這是台積電穩走地緣政治鋼索發展出的獨門絕技。只要台積電在全球擴張的進程中，能夠維持全球無可挑戰的製造管理水平，現有的海外設廠規畫不僅不會被掏空，甚至還能對母公司帶來關鍵的回饋。

台積電庖丁解牛的策略，給夾在中美供應鏈脫鉤夾縫中的台商絕佳範例，關鍵是母公司必須掌握最先進的核心能力，在各國、或是各地方政府之間找到「管理套利」的空間，在與政府談判時爭取較大的財政補貼與政策彈性，公司管理團隊也要謹守分寸，將鎂光燈與舞台聚焦給拜登總統等政治領袖。台資企業的領導人與經營團隊必須認清事實，政治平衡術是跨國經營企業成敗的關鍵之一，走好政治鋼索才有未來，這是所有企業經營者無可逃避的必備技能。