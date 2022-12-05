12月4日蔡英文總統在總統府召開「敗選檢討會」，會後由「總統府發言人」張惇涵對外轉述會議內容；但這個會議卻曝露出綠營執政黨政不分醜態，處理政務與黨務不能嚴守分際更是嚴重問題。

首先從出席名單來看；獲邀與會出席者為賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、民進黨立法院黨團柯建銘總召、高雄市長陳其邁；在此請問總統府秘書長為何未列席？

若這是民進黨內會議，就不該在總統府內由已辭去民進黨主席之蔡英文總統出面召開。假若是政府執政體系所召開之政務協調檢討會議，就不該刻意迴避總統府秘書長，自然應將其列入與會名單內。

其次，此項會議若是由國安會所承辦，會議議題就不該檢討執政黨敗選檢討善後事宜。假若是由總統府幕僚體系所負責承辦，怎能架空總統府秘書長？根本不通知其與會出席。到底這是黨內會議？抑或是政府會議？黨不黨、政不政，實在讓人看不懂！

再者，檢討執政黨敗選後之人事布局，在蔡英文總統辭去黨主席後，理應不再由其主導，而後續府院人事調整，若要配合立院會期，只要依據職權辦理即可。至於其他涉及國家政務與國家安全事項，亦應責由正規政務會議討論處理。利用周日召開此等會議，由國家政務體系發言人對外轉述討論黨務人事事項，總是牛頭不對馬嘴。

總而言之，周日黨內高層聚會協商「喬」事，有無必要責請總統府發言人，煞有介事對外轉述毫無新意指裁事項，實在讓人難以理解。黨政運作不能嚴守分際，才是嚴重缺失！當前執政團隊失政失德程度，絕對無法透過文青囈語般之文告，來挽救政治誠信破產現實，透過如此掙扎，亦無法挽救已成跛鴨命運。

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