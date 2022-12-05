總統蔡英文4日下午邀集府院高層召開執政團隊敗選檢討會議。總統府發言人張惇涵會後轉述4項結論，其中第3點確保國家安全，台海和平穩定，「與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此」引發輿論熱議。

民進黨政府推動國會外交路線兩岸關係劍拔弩張態勢始終無法緩和，英國《經濟學人》評估台灣是全球最危險的地方，8月初美國眾議院長裴洛西訪台更引發中共圍島索台軍演，飛彈劃破台北上空，海峽中線被消失，迄今解放軍機艦徘徊台灣周邊海空域流連不去。台海現狀，就這樣維持不下去了。

選前，蔡政府高喊抗中保台、揣測中共武統時間表，鋪陳濃濃的戰爭氛圍，要選民「做出正確的選擇，否則國際社會怎麼看台灣」，選後，人民用手上的選票做出正確的選擇：下架民進黨。現在，國際社會怎麼看台灣或者說怎麼看蔡英文呢？原來蔡政府執政團隊認為「沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此」。那麼抗中保台難道是用來增加兩岸敵意螺旋騙選票？

據我國防部11月26日公布我九合一縣市長與地方民代選舉（11月25）日當天，共軍計有彩虹4無人機1架次，在接近福建與廣東交界處之台灣西南空域。轟-6機4架次，在接近東沙島東北之台灣西南國際空域。共艦4艘次，持續在台海周邊活動。然令人覺得好奇的事，共機反而在我選舉前一（24）日無共機跨越台灣海峽中線，以及在台灣西南國際空域活動。然共艦依舊是有4艘次，在台海周邊活動。有關我前幾次進行民主選舉，與共軍活動是否有相關之因果關係，引發筆者關注。

首先，由於我國防部公布共機即時軍事動態從2020年9月16日才開始，所以有關共機繞台之行動，此前民眾獲知消息來源，大多從日本防衛省統合幕僚監部公布，以及新聞媒體報導知悉。

前一次我「九合一選舉」於2018年11月24日，回溯日本防衛省訊息發現，最接近該選舉日期的共軍擾台動態為2018年6月上、下旬，發現共艦由東海經宮古海峽進入西太平洋，期間上旬有架共機南行過巴士海峽推斷進入廣東沿岸。雖然同年7月至11月26日陸續都有共軍機艦出海活動，但活動的示向由東、黃海往日本海演訓。直至2018年12月上旬才逐漸有共軍機艦由東海往西太平洋演訓。故推測在我選舉前4個月，共軍並無意擾台，直到選後才再回復共軍機艦在台灣周邊的活動。

其次，2020年總統大選與立法委員選舉前夕，以2019年下半年至2020年1月10日為限，搜尋網路與媒體報導，並未獲重大媒體訊息有關共軍機艦在台灣周邊海空域活動。故推測，合理懷疑中共並不想因解放軍機艦活動，而助長民進黨操作「抗中保台」議題而助長蔡英文選情，至少可以解讀中共解放軍有戰略克制的意向。

再觀察今次選舉，筆者在有限的訊息之中，11月24日我選舉當天共機並無跨越台灣海峽中線，以及進入台灣西南防空識別區之國際空域活動。其他選舉前之19日至23日也無共機跨越台灣海峽中線，其他時間發現共機均以在台灣西南國際空域活動者居多。

中共為避免影響我方選舉、以及民進黨操作「抗中保台」策略，是否在台灣重要選舉期間，共軍常態性「放選舉假」值得後續繼續觀察，但也不排除美中日台官方刻意隱匿軍事情資的可能性，10月分美中兩軍曾發生400架次戰機對峙事件，也是在11月分拜習會前被台灣方面刻意披露，即是一例。

最後，美中兩強鬥而不破，都知道建立「護欄」，避免誤判的重要性，當中共示警美方裴洛西訪台踩紅線，斷然採取圍島鎖台軍演，並停止與美方8項溝通管道的機制，當可預料拜登最後在拜習會中承諾「五不、四無意」，已是蔡政府「抗中不保台」的下場。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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