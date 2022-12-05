網紅館長陳之漢，曾經和蔡英文、民進黨有一段甜美的蜜月期，不過由於中槍後對於民進黨消極的處理態度不滿，也對陳時中的防疫政策相當不認同，與民進黨政府漸行漸遠，而這一切絕對不讓人意外，因為他對蔡英文和民進黨的誤會真的很大！

館長是因為反韓國瑜和反中共，才開始跟蔡英文、民進黨有誤會的相遇，與其說是對於民進黨的認同，不如說是支持一個比較不討厭的人去打敗很討厭的人，這樣的關係本來就不紮實，碰到風浪翻臉也不意外。別忘了當年韓流的興起館長是關鍵推手之一；2018年吹起討厭民進黨的風潮，韓國瑜親民跟基層站在一起的形象非常合館長的胃口，也在他開的節目中力捧，翻臉的主因就是韓國瑜曾經在館長的節目中承諾要「做好做滿」。

館長因為韓國瑜直選總統跟他翻臉不奇怪，不過館長曾說過：「就算蔡英文學歷是假的也要支持」，這就讓人比較難以接受，學歷做假和違反承諾直選總統到底哪個比較嚴重？這會跟每個人的政治立場、思想價值觀和所處的時空環境有所不同。

雖然說目前國內司法無法去處理和證明蔡英文的學歷真偽，但是蔡英文把自己的學歷歷程列為機密，又控制媒體壓制關於自己學歷不合理的新聞消息，並且打壓質疑她學歷的人，這一切明眼人都看在眼裡，館長不會不知道，但是等到他變成受害人才知道痛！

館長和黃國昌近日大力抨擊民進黨和黑幫勾結，讓他被槍擊的真相無法大白，也指出了許多民進黨和黑幫勾結的證據，但是他還是不敢面對一個真相，那就是蔡英文利用男人的貪婪來鞏固她的權位，讓她更能掌控黨政大權，這當中當然不只是黑幫，而是黑白通吃。蔡英文用人一向是唯親，誰最維護她、最聽她的話，就是好用的人，就算犯錯違法，將來也會高升，這些都不是新聞，那些支持她的人也看在眼裡，但是要承認自己當初看走眼很困難，這是人性。

並不是說不支持蔡英文就要支持韓國瑜，當年的總統大選就是比仇恨值，過程讓很多人痛苦，我們無法看到韓國瑜當總統是什麼樣子，但是我們清楚的看到蔡英文當總統的樣子。

那就將改革當作口號與幌子，其真正的目的就是鞏固她自己和民進黨的利益，為了鞏固她的權力，她可以做任何的交易，魔鬼的交易，利用男人的貪婪來護衞她女王的地位，這就是真相。

館長當初期待蔡英文能夠真正的改革台灣，但真相就是一切的改革都要配合蔡英文自己和民進黨的利益，陳之漢當初也以為只有民進黨和蔡英文能夠「抗中保台」，但事實證明民進黨政府平日根本沒有準備，臨時碰到危機無法應變又遮掩真實的狀況。

這樣的政府、這樣的總統，館長當初真的對他們誤會很大！

（作者為金融分析者）