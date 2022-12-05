縣市長選舉，國民黨以50%的得票率，執政69%的人口數（扣除嘉義市），而民進黨有42%的得票率，執政人口卻僅有26%。國民黨獲取的權力超過得票比例，是否會給台灣社會「贏太多了」的觀感，這會導致2024的「鐘擺效應」還是「骨牌效應」，王鴻薇與吳怡農的立委補選，是個試金石。

民進黨2016年完全執政，然後有東廠張天欽，有台大卡校長，濫權蠻橫的結果，選民在2018年想要「教訓」一下民進黨，人同此心，導致民進黨史無前例的大敗，卻超乎當時選民的預料：「是要給民進黨警惕，不是要把民進黨打到死」。

這樣的心理，成為2020「芒果乾」的溫床：「國民黨地方已經大贏了，中央再完全執政，那就要賣台了，台灣就要亡國了」，這是當年民進黨側翼的主要論述，也讓2020年民進黨繼續完全執政。

2020民進黨勝選後，果然故態復萌，又是關中天，又是擋疫苗，2022再次大敗。那麼2020的「芒果乾」，是否會在2024繼續發酵？國民黨要順利完成政黨輪替，必須證明自己禁得起人民的信任，否則擁有超過被信任度的權力，正是「高處不勝寒」。

王鴻薇與吳怡農的立委補選，是當前全國唯一的政治焦點，兩黨都會傾巢而出，全力輔選，關鍵在於，民意會否覺得國民黨贏太多了，是想要「補償民進黨」，還是就要拉下民進黨。

而在候選人的部分，吳怡農在2020年同選區小輸蔣萬安6%，不是太大的差距，個人的形象也算清新，吳怡農真正的罩門不在他自己，而在他背後的兩位政治貴人，吳乃仁與黃承國。

吳乃仁是吳怡農的伯父，如果不是吳乃仁，吳怡農不可能一回台灣就去當林全的參議，去當國安會的專門委員，然後被民進黨提名參選立委。吳乃仁之於吳怡農，就像顏清標之於顏寬恆，那麼過去民進黨對顏清標的種種檢驗，當然也會套用在吳怡農身上。

舉例而言，吳乃仁擔任台糖董事長期間，賤賣台糖土地，被法院判賠1.18億元，但吳乃仁有錢帶小姐出場，卻沒錢還台糖，顯然是脫產規避對國家的債務。那麼身為吳乃仁政治庇蔭者的吳怡農，也必然要概括承受對吳乃仁的質疑。

而吳怡農之所以能擔任民進黨的台北市黨部主委，則是有黑道背景的黃承國一手促成。黃承國不但先推動「吳怡農條款」，讓本無資格的吳怡農得以參選，然後再以自己掌握的黨員數拱上吳怡農。自然吳怡農也必須要解釋，自己是否「黃承國的魁儡」，是否用自己的清新形象，去當黑道的代理人。

而王鴻薇的弱點，是議員就職與立委補選太過接近，這的確觀感不佳，王鴻薇只能道歉請求原諒。但選民也會思考，為什麼有相同情形的黃國書當年雲淡風清，而王鴻薇卻會主動道歉？「國民黨做不好大家罵，民進黨做不好罵大家」，從馬英九執政時開始的謙卑風格，成為現在國民黨的最大資產。（作者為政治幕僚）

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