民進黨用誰為才？隨著論文抄襲事件頻頻爆發，更加驗證「近朱者赤，近墨者黑」道理。民進黨不得不承認用人制度已出現嚴重危機，大家都在質疑蔡政府治理能力，這樣的用人水準政策能不出包嗎？繼續擺爛不檢討，將賠掉青年世代的未來。

綠營政治人物論文抄襲連環爆，暴露出原來這些人念書目的是為選舉部署。官位全靠包裝才能高升，網軍側翼當然也雞犬得道，用人結構真的有夠畸形諷刺。民進黨一路靠著「抗中保台」上位，卻讓台灣青年世代競爭力一代不如一代。難道這就是民進黨愛台的具體表現？

事件也直接反映出受過高等教育的青年人危機。剛從大學畢業的社會新鮮人面臨求職起薪低、薪資長期停滯社會問題，高學歷不再是高薪資絕對保證。因而，造成年輕人畢業找工作選產業茫然焦慮，連帶不慎落入求職詐騙集團的圈套。

回看之前柬埔寨詐騙才告一段落，警方又破獲假求職真拘禁詐騙集團，都可以看見年輕人冒著風險渴望能人生勝利。蔡英文執政6年，當初對年輕人的政策支票不會都跳票？最終看來都是政治上某些人得利，多數人繼續埋怨隱忍。難道這是蔡英文口中「台灣共好」？

論文抄襲大隊最大的問題，就是引爆政治信任危機。從每年各地方政府清潔隊員招聘，新聞媒體常報導博碩士都來搶鐵飯碗等聳動標語，卻也看見對於一般人求職糊口的百般無奈，他們是扛著博碩士名譽去拚清潔隊，而政治人物卻拿高學歷裝優秀成抄襲大隊，徹底暴露台灣教育正向下沉淪的警訊。

不可否認，擁有政治資源能拚出「高薪9萬」的奇蹟，這是多少剛畢業年輕人夢寐以求的求職目標？從小到大始終相信父母師長常說的「萬般皆下品，唯有讀書高」，結果努力讀書卻輸給「抄襲大隊」。追根究底來看是蔡英文錯誤用人禍害台灣，毀壞整個台灣用才體制，不斷政治凌駕專業，最終造成劣幣驅逐良幣人才外流窘況。

全民都在問到底還有多少政治人物「論文」有問題？每一次選舉，對於學術界來說就是變相淩遲，除了顏面無光之外，原本少子化生源不足的巨大衝擊，現在又加上「抄襲」讓學術品牌加速崩壞，恐讓台灣人才思考加速逃離，畢竟最大的問題是蔡政府不是用人唯才，而是用政治顏色來拉幫結派。

蔡英文為何惹怒民意？從「九合一」選舉民進黨大敗，似乎可以看見人民這次用冷漠不投票教訓傲慢的政治人物。現在論文門大火燒出青年世代競爭力危機，若繼續用「慣性式雙標」挑戰民眾的容忍底線，估計民怨海嘯將會吞噬整個蔡政府。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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