俄國人傳統上對戰爭有一個特別的自信，認為兩位大將軍會庇佑俄國克敵制勝。一位是冬將軍─嚴酷的寒冬，另一位是地將軍─遼闊的土地。但當年令拿破崙飲恨的兩位將軍，這次可能不靈光了。

橫掃歐洲的拿破崙在1812年進攻俄國，當時俄國看來註定被輾壓。但俄國從前線撤退並執行焦土政策，深入敵境的法軍找不到補給，加上難以適應嚴寒天候，還沒開戰就先死了一半兵力。拿破崙未能如預期地速戰速決，最終慘敗退走，60萬大軍出門6萬回返，這是拿破崙敗亡的開始，也為人類留下了不朽的《戰爭與和平》與《1812序曲》。

但在俄烏之戰裡，兩位將軍恐怕幫不上忙了。因為烏、俄兩國都習慣當地氣候，不像法軍水土不服。俄國近來以飛彈猛轟烏克蘭電力設施，摧毀40%的能源系統，顯然是想趁凜冬將至，請出冬將軍助陣。俄國如果用減少天然氣供應作武器，對軍援烏克蘭的歐洲施壓，《經濟學人》估計，可能在這個冬季會導致10萬老人喪命。

但以今日能源科技的多樣性，冬將軍的威力已不如往昔。誠然，寒冬下的能源緊縮會對烏克蘭及整個歐洲造成巨大壓力，但連最首當其衝的烏克蘭人都能燒柴度日，遑論有核能、美國天然氣等選項的歐洲。物價飆漲、生活不便、全球通膨雖是難免，但俄國不可能光靠冬將軍打贏戰爭。至於地將軍，則根本不會出動，因為把大軍遠遠拉到他國領土的是俄羅斯，它的遼闊領土此時成了自己補給線的負擔。

實戰證明，俄軍沒自以為地那麼厲害，占領的土地有55%又被烏克蘭搶回，現在俄國占有烏克蘭1/5土地，且持續面臨反攻的壓力。美國情報圈認為冬季時烏俄都會放緩戰鬥節奏，其實在俄軍一路受挫的此時，西方應該最有籌碼逼迫普丁停戰及談判，畢竟比起繼續丟盔棄甲，暫時凍結現狀還能保留些戰果和顏面。

但烏、俄雙方都把談判價碼拉得很高，美國總統拜登已經表示願意和普丁談了，但普丁的條件是要西方承認併入俄國的烏東4省是俄國領土，等於認可俄國侵略占領他國的行為。不要說俄軍並沒有完全占領這4省，連克里米亞併入俄國西方都沒承認了，這個要價實在太高。烏克蘭總統澤倫斯基的口氣也很大，要俄軍撤出所有烏克蘭土地並拿回克里米亞，後者的難度更高。

現在烏、俄對和談都在漫天要價，還沒到就地還錢的階段，卻又卡在一個戰況膠著的狀態。烏俄兩邊的軍人都無法取得大規模的進展，只能一個城市一個城市地打。俄國對烏國民生設施狂射飛彈，除了讓烏克蘭人更加同仇敵愾，並無助於占領更多土地。俄國出兵烏克蘭時，應該沒料到要和整個歐美的彈藥庫作戰，而現在俄軍步步退卻，西方雖然抱怨烏克蘭彈藥用太凶，卻也必須繼續支援，因為趁勢給予俄國愈大的打擊，就愈可能實現停戰，並阻卻未來的類似事件。

所以戰爭可能小型化，但依舊會持續。至於漸成困獸的普丁，最後會找個下台階讓戰事叫停，還是採取更危險的舉措，就和9個月前入侵烏克蘭一樣，全在他一念之間。

（作者資深媒體人）